Ansbach: Tag der Ansbacher Polizei - Attraktives Programm am 30. April auf dem Karlsplatz

Die drei in Ansbach beheimateten Polizeidienststellen - Kriminalpolizei, Verkehrspolizei und Polizeiinspektion - laden die Gesamtbevölkerung am Sonntag, 30.04.23, anlässlich des "Tages der Polizei" zu einem attraktiven Programm rund um das Thema Sicherheit auf den Karlsplatz ein.

Die Dienststellenleiter, Kriminaldirektor Dieter Hegwein, Polizeioberrat Helmut Gollrad und Leitender Polizeidirektor Josef Mehringer freuen sich, im Schulterschluss mit weiteren Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie dem Bayerischen Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr Ansbach und dem Technischen Hilfswerk in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein kurzweiliges Paket an Informationen und Unterhaltung bieten zu können. Auch sind benachbarte Polizeieinheiten der Bundespolizei sowie der US-Militärpolizei mit von der Partie.

Hautnah können Besucherinnen und Besucher verschiedenste Einsatzfahrzeuge - vom hochmotorisierten Polizei-SUV bis hin zum Polizeimotorrad oder einem Polizeiboot - samt Ausstattung erleben. Wer eine ruhige Hand hat, darf mit einer echten Laserpistole die Geschwindigkeit eines Streifenwagens messen. Stationäre Messtechnik und der Schwerverkehrstrupp der Verkehrspolizei werden ebenso präsent sein, wie ein Tatortfahrzeug der Kriminalpolizei. Kripo-Experten werden in der Karlshalle zudem Vorträge zu brandaktuellen Themen wie "Trickbetrug" und "Gefahren im Netz" anbieten - in einem Präventionsbus wird es Tipps zum Einbruchsschutz geben.

Ein Magnet wird erfahrungsgemäß ein Polizeihubschrauber vom Typ BO 205 sein: Die vor einigen Jahren ausgemusterte Maschine wurde zu einem Hubschraubersimulator umgerüstet, der die "Piloten" zu einem besonderen digitalen Erlebnis einladen wird. Nicht fehlen dürfen naturgemäß die Polizeihunde der Diensthundestaffel Mittelfranken, die vor der Ludwigskirche Einsätze bei Showvorführungen nachstellen werden. Im so genannten "ED-Raum" der Polizeiinspektion werden Ermittlungsbeamte in die Welt der Daktyloskopie und deren Möglichkeiten einführen. Nachwuchspolizisten können bei der Kripo einen Kinderpolizeiausweis erwerben oder unter fachkundiger Aufsicht in einem Parcours erste Erfahrungen im Verkehrsraum mit einem Polizei-Bobbycar machen. Infostände der Einstellungsberatung, von Verkehrsexperten sowie eine Fahrradcodieraktion des ADFC runden den bunten Reigen an Angeboten ab.

Spannend könnte es nicht zuletzt bei zwei besonderen Programmpunkten werden: Wer sich für die Ansbacher Kriminalgeschichte und den damit verbundenen Verbrechen interessiert, kann mit Erstem Kriminalhauptkommissar a.D. Peter Heinzel ungewöhnliche Einblicke bei einer historischen Krimitour gewinnen. Für die meisten ein vermutlich ungewöhnliches Erlebnis wird eine Führung in den Zellentrakt der Dienststelle sein: Nach einem Blick in den Gefangenentransportbus kann sogar in einer echten Gewahrsamszelle "probeweise" Platz genommen werden - Selfie inklusive!

Bereits am Vorabend des "Tages der Polizei" kommt es zu einem weiteren Exklusivangebot: Das Polizeiorchester Bayern gastiert am 29.04.23 um 19.00 Uhr für ein Benefizkonzert im Onoldiasaal. Unter dem Titel "Klangvirtuos und betörend" wird das sinfonische Blasorchester unter Leitung von Prof. Johann Mösenbichler im Dienst der guten Sache spielen. Der Erlös kommt dem Verein "Wir gegen Jugendkriminalität" zu Gute. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, über das Online-Portal Reservix sowie an der Abendkasse erhältlich.

