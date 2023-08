Ansbach vor 1 Stunde

Bremsmanöver

Fahrradfahrer stürzt nach Bremsmanöver - War eine Wurstsemmel Schuld?

Wohl weil er nur mit einer Hand bremsen konnte, ist ein Fahrradfahrer am Montag in Ansbach gestürzt. Was mit der anderen Hand war? In der hielt er eine Wurstsemmel.