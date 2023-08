Am Montag, dem 7. August 2023, kam es in der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr im Stadtgebiet von Ansbach zu vier Diebstählen zum Nachteil von Kundinnen mehrerer Supermärkte. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

So wurden einer 77-jährigen und einer 85-jährigen Frau während ihres Einkaufs im Aldi in der Feuerbachstraße die Geldbörsen gestohlen. Außerdem wurden einer Seniorin im Alter von 83 Jahren beim Einkauf im Lidl in der Louis-Schmetzer-Straße sowie einer 79-jährigen Kundin im Lidl in der Nürnberger Straße die Geldbörse entwendet.

Diebstahlserie im Raum Ansbach - Täterbeschreibung

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich bereits um 9.10 Uhr im Lidl in Sachsen b. Ansbach. Hier wurde ein 70-Jähriger zum Opfer. Die Diebe erbeuteten insgesamt einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente.

Die Täter konzentrierten sich auf Geldbörsen, welche die Geschädigten in ihren Handtaschen im Einkaufswagen zurückgelassen hatten. In zwei Fällen öffneten sie aber auch die am Arm getragenen Handtaschen und zogen die Geldbeutel heraus.

Videoaufzeichnungen zeigen zwei männliche Verdächtige, die wie folgt beschrieben werden können:

Erster Tatverdächtiger

30 Jahre alt, kräftig, 170 cm groß

3-Tage-Bart

bekleidet mit Trainingsanzug und einer Baseballmütze.

Zweiter Tatverdächtiger

ca. 50 Jahre alt

schlank

180 cm groß

bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Hose.

Auffällig war, dass beide Männer dunkle FFP2-Masken trugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0981/9094-121 bei der Polizeiinspektion Ansbach zu melden.

Vorschaubild: © Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de