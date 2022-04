Am Montag (4. April 2022) fand in Ansbach eine Demonstration von Corona-Kritikern statt. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei gegen 19.30 Uhr in der Schalkhäuser Straße zu einer Auseinandersetzung.

Ein 51 Jahre alter Teilnehmer und ein 17-jähriger Pressefotograf gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Schließlich schubste der 51-Jährige den Medienvertreter, wodurch dieser verletzt wurde. Im Anschluss wurde der Vorfall von den eingesetzten Polizeikräften aufgenommen.

Pressefotograf auf Demo in Ansbach geschubst

Auf den Demonstrationsteilnehmer kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)