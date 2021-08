Ein 14-jähriger Schüler wollte am Mittwoch (25.08.2021) gegen 17Uhr die Karpfenstraße in Ansbach an einer Verkehrsinsel überqueren und übersah das herannahende Auto einer 45-Jährigen.

Der 14-jährige Schüler kam leicht verletzt zur Abklärung ins Klinikum Ansbach, berichtet die Polizeiinspektion Ansbach. Am Fahrzeug entstand eine Delle auf der Motorhaube, der Sachschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro.

