Am Montagnachmittag (24.01.2022) musste die Polizei eingreifen, als sich ein 63-Jähriger in einer Metzgereifiliale in der Türkenstraße in Ansbach aggressiv gegenüber Angestellten und Kunden verhielt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Der Mann hatte die Filiale nur mit einer medizinischen Maske betreten. Als er auf die Tragepflicht einer FFP2-Maske hingewiesen wurde, reagierte er bereits aggressiv und schrie die anwesenden Personen an. Dabei hob er den rechten Arm und zeigte den Hitlergruß. Als eine verständigte Polizeistreife eintraf, verhielt sich der 63-Jährige weiterhin sehr unkooperativ und wies sich mit einem "Reichsbürgerausweis" aus.

63-Jähriger erhält mehrere Anzeigen

Der Mann wurde zur Personalienfeststellung zur Polizeiinspektion mitgenommen und erhält nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Urkundenfälschung.

Der Reichsbürgerausweis wurde sichergestellt.