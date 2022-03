Ansbach vor 1 Stunde

Gewaltandrohung

Mann bedroht Kassiererin mit Messer, bezahlt seine Einkäufe und verlässt den Supermarkt

Am Dienstagabend (15.03.2022) bedrohte ein 56-jähriger Mann in Ansbach eine Kassiererin in einem Supermarkt mit einem Messer. Er zahlte seine Einkäufe und verließ anschließend den Laden.