Am Mittwoch (30. Juni) gegen 8.50 Uhr hat eine 66-Jährige mit einem Pkw in Ansbach einen 31-jährigen Rollerfahrer übersehen, als sie aus dem Parkplatz eines Geldinstituts auf die Promenade nach links abbiegen wollte, wie die Polizeiinspektion Ansbach mitteilte. Der 31-jährige Rollerfahrer fuhr mit seinem Roller Piaggio frontal in die linke Fahrzeugseite des Peugeot 208.

31-Jähriger bei Sturz schwer verletzt

Bei dem Sturz zog sich der 31-Jährige ein Schädelhirntrauma und eine Nasenbeinfraktur zu, er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Die 66-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Am Roller beträgt der Sachschaden circa 1.000 Euro.