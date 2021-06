Ansbach vor 39 Minuten

Erstmeldung

Auto prallt in geparkten Wagen: Fahrer und Kleinkind müssen ins Krankenhaus

Am Sonntagabend verlor der Fahrer eines Autos die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in ein geparktes Auto. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Dennoch kamen der Fahrer und ein Kleinkind, das er mit im Auto hatte, vorsorglich in ein Krankenhaus.