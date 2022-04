Am 29.04.2022, gegen 14.45 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger in seinem Auto auf der rechten Fahrspur der A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe Diebach (Landkreis Ansbach) scherte er zum Überholen des vor ihm fahrenden Lkw nach links aus und übersah hierbei das Auto eines 22-Jährigen auf der linken Spur. Der 22-Jährige krachte daraufhin frontal in das Heck des Fahrzeugs vor ihm, teilte die Polizei mit.

Die beiden Autos kamen erst hunderte Meter nach der Kollisionsstelle zum Stillstand. Die Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Der 20-jährige Beifahrer aus dem auffahrenden Fahrzeug trug laut Polizeiangaben schwere Verletzungen davon und wurde durch einen Rettungshubschrauber geborgen.

A7 Richtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt

Der Schaden der beiden Fahrzeuge (jeweils Totalschaden) und des Lkw beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ansbach ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Hinzuziehung eines Gutachters an. Durch den Verkehrsunfall war die A7 in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt.

Die Autobahnmeisterei Neusitz leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Wörnitz aus. Die Feuerwehren Wörnitz und Schillingsfürst sowie diverse Rettungsdienste waren mit starken Kräften vor Ort.

