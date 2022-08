In den Nächten des 20. August 2022 (Samstag) und des 03. September 2022 (Samstag) werden am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim aufgrund von Bauarbeiten einige Fahrbeziehungen eingeschränkt werden. Das vermeldet die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag (16. August 2022).

Seit Anfang 2021 laufen Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A6 zwischen dem Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim und der Landesgrenze Baden-Württemberg. Die Baustelle am Kreuz A6/A7 schreitet in großen Schritten auf die Fertigstellung zu, heißt es. In diesem Rahmen steht nun der Einhub von Stahlfertigteilen bevor.

Autobahnsperrungen auf A6 und A7: Diese Tage sind betroffen

Hierfür müssen die Fahrbeziehungen in den genannten Nächten zwischen 20 Uhr und 8 Uhr des Folgetages gesperrt werden. Folgende Sperrungen sind vorgesehen:

Samstag, 20.08.2022:

Heilbronn (A 6) – Nürnberg (A 6)

Heilbronn (A 6) – Würzburg (A 7)





Samstag, 03.09.2022:

Nürnberg (A 6) – Heilbronn (A 6)

Nürnberg (A 6) – Ulm (A 7)

Zusätzlich ist es erforderlich, die verfügbaren Fahrstreifen auf der A7 zu reduzieren. Außerdem werden für bestimmte Arbeitsschritte Bremsfahrten durch die Polizei durchgeführt, um den Verkehr kurzzeitig anzuhalten.





Vorschaubild: © Landratsamt Ansbach (Symbolfoto)