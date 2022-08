Das Fränkische Weinfest in Volkach (Landkreis Kitzingen) findet 2022 nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder wie gewohnt statt. Zum 72. Mal feiert Volkach fünf Tage lang das Weingenießer-Spektakel der Region. Über 120 Frankenweine der Weinlagen rund um die Volkacher Mainschleife stehen während der Festtage vom 12. bis 16. August zur Auswahl.

Eine einmalige Festplatz-Kulisse unter Allee-Bäumen, kulinarische Leckerbissen, musikalische Höhepunkte und knapp 120 verschiedene Frankenweine der Volkacher Mainschleife zeichnen die Veranstaltung aus.

72. Volkacher Weinfest: 120 Frankenweine zur Auswahl

Wer zu einem Weinfest geht, möchte auch die große Vielfalt der feinen Tröpfchen kennenlernen. Beim Fränkischen Weinfest kein Problem, denn die elf teilnehmenden Weingüter und Genossenschaften bieten ein breites Wein-Portfolio für alle Geschmacksrichtungen an. Das teilt die Stadt Volkach auf ihrer Homepage mit. Die große Winzervielfalt vor Ort macht es darüber möglich, die unterschiedliche Stilistik der Weine gleich an Ort und Stelle zu probieren und sein Geschmacksempfinden zu sensibilisieren.

Alleine knapp 60 Schoppenweine sind während des fünftägigen Weinfestes im Ausschank. 63 Prozent davon sind Weißweine - an erster Stelle die Rebsorte Silvaner, welche bei allen Weingütern im Ausschank ist. Das restliche Drittel verteilt sich auf Rotweine und Rotling. Neben den Schoppenweinen können mindestens noch einmal so viele Kabinettweine, Spät- und Auslesen verkostet werden. Hinter elf Weinständen verbergen sich sieben selbstvermarktenden Weingütern und vier Winzergenossenschaften.

Neu in diesem Jahr ist, dass auch zur Weinfest-Zugabe am Dienstag, 16. August, nahezu das komplette Weinangebot von zehn statt bislang zwei Weinständen angeboten wird. Gleiches gilt für die kulinarische Vielfalt, hier haben bis auf zwei Cateringstände alle anderen geöffnet. "Nach zwei Jahren Pause wollen wir unseren Besuchern auch am Dienstag nahezu das komplette Wein- und Speiseangebot bieten. Auch der Schaustellerbereich wird nochmals geöffnet sein", erklärt der städtische Weinfestorganisator und Tourismuschef Marco Maiberger.

Tausende Besucher erwartet

Nach zwei Jahren ohne Weinfest erwartet der Weinfest-Veranstalter Stadt Volkach viele tausend Besucher - vor der Pandemie kamen alljährlich rund 50.000 bis 60.000 Besucher je nach Wetterlage. Das zusätzliche Standangebot am Weinfest-Dienstag soll dazu beitragen, die Besuchermenge besser steuern zu können. Durch den Zusatztag haben die Besucher eine größere Auswahl, wann und wie oft sie das Fest besuchen.

Das Weinfest in Volkach, laut Veranstalterangaben Frankens größtes Open-Air-Weinfest, ist jedoch nicht nur aufgrund der Festplatzkapazitäten einzigartig. Auch die Tatsache, dass sich bei diesem Fest eine komplette Weinregion - die Volkacher Mainschleife - präsentiert, sucht ihresgleichen. Normalerweise können bei Ortsweinfesten meist ausschließlich die Weine des Ortes entdeckt werden. "In Volkach schlägt fünf Tage das Weinherz der Mainschleife", erklärt die Stadt Volkach.

Kein Fest ohne Fahrgeschäfte: Deswegen lädt der große Volksfestplatz direkt am Weinfestplatz gelegen bei freiem Eintritt zum Bummeln und Spaß haben ein. Das Volksfestunternehmen Uebel & Sachs aus Schweinfurt hat ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie zusammengestellt. Das Rundfahrtgeschäft "Magic" ist normalerweise auf den großen Volksfesten in Deutschland zu Hause. 2022 macht es erstmals in Volkach Station und lädt zu rasanten Fahrten ein. Ein Autoscooter, das Hochfahrgeschäft "Party-Boot", ein Kinderkarussell, eine Kinderauto-Schleife, Bungee-Trampolins und viele Spielgeschäfte stehen zur Auswahl. Der Montagnachmittag (15. August 2022) gehört traditionell der ganzen Familie mit vergünstigten Fahrpreisen, Kinder-Mitmach-Show (dieses Jahr mit Clown Muck) und dem beliebten Kinderschminken. Der Schaustellerbereich hat erstmals auch dienstags nahezu komplett geöffnet.

Weinfest in Volkach 2022: Das Programm und die Ausschankzeiten

Das Weinfest-Programm

Freitag, 12. August 2022

Festbetrieb ab 18:00 Uhr

19:00 Uhr - 1:00 Uhr Stimmungskapelle "Die Wülfershäuser Musikanten"

20:30 Uhr Einzug des Weinadels der Mainschleife & der Ehrengäste (Einzug-Musik: Stadtkapelle Volkach)

Samstag, 13. August 2022

Festbetrieb ab 14:00 Uhr

14:00 Uhr - 17:30 Uhr Stadtkapelle Volkach

19:00 Uhr - 1:00 Uhr Stimmungskapelle "Oh la la" - eine Band, die auf Deutschlands großen Volksfesten zu Hause ist!

Sonntag, 14. August 2022

Festbetrieb ab 11:00 Uhr

11:00 Uhr - 13:00 Uhr Fränkischer Blasmusik-Frühschoppen mit der Musikkapelle Escherndorf

14:00 Uhr - 17:30 Uhr Symphonisches Blasorchester Volkach

18:30 Uhr Einzug der Festwinzer - Die Festwinzer ziehen gemeinsam mit zwei Musikkapellen durch die Altstadt zum Festgelände: Oberer Markt, Hauptstraße, Josef-Wächter-Straße, Festplatz

19:00 Uhr - 0:00 Uhr Oldies mit "Colour the sky" (Bekannt durch die Volkacher Lebensart & Co.)

Montag, 15. August 2022 (Feiertag Mariä Himmelfahrt)

Festbetrieb ab 11:00 Uhr

11:00 Uhr - 13:00 Uhr Swing-Frühschoppen: Fränkisch Swing Big Band

13:45 Uhr Kinderfestzug 2022 - von Musik begleitet ziehen alle großen und kleinen Teilnehmer*innen zum Festgelände - Treffpunkt für den Kinderfestzug (13:30 Uhr): Schulbusparkplatz (Jahnstraße) / Für die Kinder gibt es Gutscheine für den Vergnügungspark (solange Vorrat reicht!).

14:00 Uhr - 18:00 Uhr Kinder- und Familiennachmittag / Vergünstigte Fahrpreise an den Fahrgeschäften (bis 18:00 Uhr)

14:15 Uhr Kinder-Mitmach-Show mit "Clown Muck"

15:00 Uhr - 17:30 Uhr Nachwuchsorchester & Jugendblasorchester der Musikschule Volkach

15:00 - 18:00 Uhr Kinderschminken mit dem Spaß & Spiel-Team (Unkostenbeitrag für 1x Schminken = 1 Euro)

19:00 Uhr - 0:30 Uhr Weinfest-Endspurt mit Stimmungsband "Die Oberspiesheimer"

22:30 Uhr Wunderkerzenzauber auf dem Weinfestplatz

Dienstag (Eintritt frei), 16. August 2022

Festbetrieb ab 18:00 Uhr

19:30 Uhr - 0:00 Uhr Rock & Pop mit "Phoenix & Steffi List"

Erstmals haben zur Weinfest-Zugabe 2022 nahezu alle Wein- und Imbissstände geöffnet

Die Ausschankzeiten

Weinstände

Freitag: 18:00 - 1:00 Uhr

Samstag: 14:00 - 1:00 Uhr

Sonntag: 11:00 - 1:00 Uhr

Montag: 11:00 - 0:30 Uhr (Feiertag)

Dienstag: 18:00 - 0:15 Uhr

Franken-Lounge

Freitag: 18:00 - 2:30 Uhr

Samstag: 15:00 - 2:30 Uhr

Sonntag: 15:00 - 2:30 Uhr

Montag: 15:00 - 2:30 Uhr(Feiertag)

Schließzeiten sind immer 30 Minuten nach Schankschluss.

Wichtige Weinfest-Infos auf einen Blick

Das Weinfest - nicht der Rummel - ist eintrittspflichtig : Die Tageskarte kostet 2,50 Euro, die Dauerkarte 5,50 Euro (Vorverkauf: 4,50 Euro).

: Die Tageskarte kostet 2,50 Euro, die Dauerkarte 5,50 Euro (Vorverkauf: 4,50 Euro). Am Dienstag (Weinfest-Zugabe) ist der Eintritt frei .

. Festbesucher können guten Gewissens auf den eigenen Wagen verzichten, denn die Freizeitbuslinien 105/106 "Mainschleifen-Shuttle", die Linie 107 "Mainschleifenexpress" (13.-15.8.) sowie der "Weinfest-Express" für Volkachs Ortsteile (Rimbach, Dimbach, Eichfeld) und die "Mainschleifenbahn" (13.-15.8.) legen Sonderschichten ein. In den Freizeitbuslinien 105/106/107 wird auch das 9-Euro-Ticket akzeptiert. Bei allen anderen Angeboten gilt der jeweilige Tarifsatz.

Auch interessant: Weinhotels in Franken - Jetzt Urlaub für Genießer und Weinfreunde buchen.