Ranking der 10 gefragtesten deutschen Schlösser und Burgen

Hintergrundinfos und Tipps zum Besuch

Das unabhängige Verbraucher-Portal Vergleich.org hat Online-Suchanfragen ausgewertet und herausgefunden, welches die beliebtesten Schlösser und Burgen in Deutschland sind. Möglicherweise findest du hier dein nächstes Ziel für einen Familienausflug oder Urlaub.

1. Das Märchenschloss Neuschwanstein

Auf Platz 1 liegt mit monatlich 202.560 Suchanfragen Schloss Neuschwanstein. Das ist sicher keine Überraschung. Das Märchenschloss im Allgäu ist weltweit bekannt und hat etwa 1,4 Millionen Besucher*innen jährlich. Der bayerische König Ludwig II (1845 - 1886) ließ es ab 1868 bauen. Es wurde im Stil des Mittelalters gestaltet, da König Ludwig ein Fan dieser Epoche war. Das Schloss wurde nie vollendet.

Obwohl es dort ganzjährig von Menschen wimmelt: Einmal im Leben solltest du das Traumschloss gesehen haben. Du kannst es nur im Rahmen einer 30-minütigen Führung besichtigen. Wegen des hohen Besucheraufkommens ist alles genau getaktet. Tickets sind nur für eine bestimmte Uhrzeit gültig, du musst also pünktlich sein. Zu Fuß gehst du etwa 40 Minuten bergauf zum Schloss. Es fahren auch Busse und Pferdekutschen hinauf. Letzte Parkmöglichkeit unten ist der Ort Hohenschwangau. Du kannst auch bis Füssen mit der Bahn fahren und dich dann mit dem Bus durch reizvolle Landschaft zum Schloss bringen lassen (Haltestelle "Hohenschwangau Neuschwanstein Castles, Schwangau").

Im Winter (16.10.2022 bis 31.03.2023) ist das Schloss täglich von 10.00 bis 16.00 und im Sommer (01.04.2023 bis 15.10.2023) täglich von 9.00 bis 18.00 zu besichtigen. Am 24. Dezember, 25. Dezember, 31. Dezember und 01. Januar ist geschlossen.

2. Schloss Dankern mitten im Freizeitpark

Das Schloss Dankern in Niedersachsen ist mit 135.480 Suchanfragen das zweitgefragteste deutsche Schloss. Das barocke Wasserschloss Dankern befindet sich in 49733 Haren, Niedersachsen. Die Beliebtheit dieses Ausflugsziels erklärt sich sicher mit dem dortigen Freizeitpark. Hier findest du beispielsweise einen Hochseilklettergarten, die Spiel- und Erlebnisburg Drago, eine Wasserrutsche am nahegelegen Dankernsee, eine Kartbahn und eine Indoor-Erlebniswelt.

Bis heute ist das Schloss Dankern im Besitz der Familie von Landsberg-Velen. Eine Schlossanlage wie Dankern zu unterhalten, kostet viel Geld. So kam man auf die Idee, um das Schloss herum eine Ferienanlage für Familien mit Kindern anzubieten. Das Schloss selbst kann von Besucher*innen nur einmal wöchentlich teilweise besichtigt werden, da es von den heutigen Eigentümern bewohnt wird.

Schloss Dankern eignet sich ganzjährig für einen Tagesausflug. Du kannst aber auch mehrere Tage bleiben und in einem der Ferienhäuser vor Ort übernachten.

3. Zeitreise ins Mittelalter auf der Burg Eltz

Burg Eltz liegt mitten in der Natur. CC0 / Pixabay / renzl +3 Bilder

Die Burg Eltz ist auf dem dritten Platz der Top Ten bei Vergleich.org. Du findest sie in 56294 Wierschem, Rheinland-Pfalz. Die Lage der Burg ist einmalig. Verschiedene Wanderwege führen dich durch ein Naturschutzgebiet. Der Forst gilt als Wald mit besonders vielen seltenen Baumarten. Du kannst aber auch per Bus vom Bahnhof Hatzenport oder von den Burg-Eltz-Parkplätzen ankommen.

Die Burg entstand im 12. Jahrhundert und gilt als eine der schönsten Burgen Deutschlands. Mit ihren hohen Wohntürmen, zahlreichen Erkern und Spitzen, ist sie der Inbegriff einer mittelalterlichen Ritterburg. Weil die Burg mitten im Wald liegt, ist die Zeitreise ins Mittelalter perfekt. Du siehst nirgends Straßen oder moderne Gebäude.

Die Burg überstand alle Kriege unbeschadet. So kannst du dort originale Einrichtung aus neun Jahrhunderten bewundern. Rüstungen, Schwerter und Gold- und Silberarbeiten erwarten dich in der Schatzkammer. Vom 1. April bis 1. November ist die Burg täglich von Montag bis Sonntag von 9:30 bis 17:00 geöffnet.

4. Wellness und Politik auf Schloss Ellmau

Das Schloss Elmau ist vor allem bekannt als Ort politischer Veranstaltungen, wie dem G7-Gipfel. Es liegt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern, am Fuß des Wettersteingebirges. Die umliegende Landschaft bietet dir ein großartiges Panorama und zahlreiche Wandermöglichkeiten.

Im August 2005 zerstörten ein Großbrand und viel Löschwasser einen Großteil des Alpenschlosses. Es wurde danach als Luxushotel mit exklusivem Spa-Bereich und Konzertsaal wieder aufgebaut. Von innen kannst du es nur als Hotelgast besichtigen.

Eine sehr schöne, etwa vierstündige Bergtour führt dich übrigens von Ellmau zu einem anderen Schloss: Das Königshaus am Schachenaus dem Jahr 1870 ist allerdings nicht unter den Top Ten. Ludwig II. verbrachte hier jedes Jahr nur einige Tage. Das Haus wirkt von außen eher schlicht, war innen aber luxuriös ausgestattet. Unter anderem mit einem "türkischen Saal", in dem der König seine Träume von 1001 Nacht verwirklichte. Die Besichtigung ist nur zwischen Juli und Oktober möglich.

5. Stimmungsvolle Burgbeleuchtung auf Burg Hohenzollern

Imposant wirkt die Burg Hohenzollern auf dem Zollerberg. CC0 / Pixabay / Tama66 +3 Bilder

Die Burg Hohenzollern steht am Rand der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg. Auf 855 Metern Höhe auf dem Zollerberg hast du von hier einen fantastischen Rundblick.

Seit rund 1.000 Jahren befindet sich die Burg im Besitz der Familie Hohenzollern. Die erste Burg, erbaut im 11. Jahrhundert, wurde im 15. Jahrhundert durch einen Krieg zerstört. Die zweite Burg stand an gleicher Stelle, verfiel aber im 17. und 18. Jahrhundert. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ließ den Stammsitz seiner Familie von 1850 bis 1867 wieder errichten. Dies ist die heutige und dritte Burg.

Die Burganlage ist täglich von 10:00 bis 18:30 geöffnet (Ausnahmen siehe Website). Im Inneren findest du Zimmer, Galerien und Salons mit mittelalterlichem Flair. Mit der Bahn reist du am Bahnhof Hechingen an und nimmst von dort den Bus. Falls du mit dem Auto kommst, führt vom Burgparkplatz ein etwa 25-minütiger steiler Fußweg zum Burgtor. Oder du nimmst den Shuttlebus. Besuche die Burg doch in der Advents- und Weihnachtszeit. Dann gibt es hier stimmungsvolle Burgbeleuchtung, königliche Weihnachtsdekoration, Waffeln und Glühwein im Burghof.

Platz 6 bis 10: Auch lohnend für einen Ausflug!

Das sind Deutschlands zehn gefragteste Schlösser und Burgen Vergleich.org +3 Bilder

Auch die weiter hinten platzierten Schlösser und Burgen sind alle sehr empfehlenswert für mindestens einen Ausflug: auf Platz 6 das Schloss Nymphenburg in München. Hier kam König Ludwig der II. zur Welt. Für die Anlage mit Marstall, Parkburgen und Café im weitläufigen Schlosspark, kannst du getrost einen ganzen Tag einplanen. Auch im Sommerschloss Friedrich des Großen findest du eine großzügige Parkanlage mit über 1.000 verschiedenen Skulpturen: Das Schloss Sanssouci in Potsdam, Berlin belegt Platz 7.

Die Moritzburg bei Dresden, Platz 8, ist Fans als Kulisse des beliebten tschechischen Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannt. Du kannst dort eine Ausstellung zum Kultfilm besuchen und bekommst bei einer Führung spannende Hintergrundinfos zum Dreh. Nicht weit entfernt liegt die Festung Königstein im Elbsandsteingebirge. Sie rangiert auf Platz 9 der meistgesuchten Schlösser und Burgen der Deutschen. Mit eindrucksvollen Mauern und über 800 Jahren Geschichte gilt sie als eine der größten Bergfestungen Europas.

Last but not least: Schloss Charlottenburg (Berlin) mit 40.510 monatlichen Online-Suchanfragen auf Platz 10. Mit Orangerie und Schlosspark ist das einstige Sommerschloss heute Berlins größte Schlossanlage. Im Museum siehst du Schätze aus der Silberkammer der Hohenzollern. Im Winter findet vor der Schlosskulisse ein beliebter Weihnachtsmarkt statt.