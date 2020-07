Hier gibt es die beste Bratwurst in Franken: Die Top 10 unserer Leser

Es geht um die Wurst: Ob grobe oder feine Füllung, lange oder kurze, dicke oder dünne Bratwürste - Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ob Drei im Weggla, die Coburger oder das klassische "Bärla mit Senft": Franken hat eine große Vielfalt an Bratwürsten zu bieten. Doch wo gibt es denn nun die besten Bratwürste in Franken? Frisch vom Metzger oder duftend direkt vom Grill, so haben unsere Nutzer abgestimmt:

Platz 10: Grill Stübla in Burgkunstadt

Für die Einheimischen ist der Imbiss nicht mehr wegzudenken. Eine kleine Holzhütte mit Gartenhauscharakter überzeugt seine Kunden immer wieder.

Adresse: Kulmbacher Str. 102, 96224 Burgkunstadt

Telefon: 09229/6187

Platz 9: Metzgerei Gerhard Bloß in Seblitz / Schauenstein

Auch beliebt bei den Lesern ist die Metzgerei Bloß. Das Unternehmen wird durch zwei Filialen in der Region vertreten und ist somit sowohl in Seblitz als auch in Schauenstein für seine leckeren Bratwürste bekannt.

Adresse: Kirchweg 2, 95197 Schauenstein

Telefon: 09252/407

Platz 8: Metzgerei Konrad Böhnlein in Bamberg

Die Herstellung fränkischer Fleisch- und Wurstspezialitäten ist hier traditionelles Handwerk. "Frischer geht´s nimmer": Eine Vielzahl regionaler Lieferanten und Schlachtung direkt vor Ort im Bamberger EU-Schlachthof bilden die Basis dafür.

Adresse: Lichtenhaidestraße 3C, 96052 Bamberg

Telefon: 0951/96260

Homepage: www.konrad-boehnlein.de

Platz 7: Kraft & Lehr in Nürnberg

Eine traditionelle Herstellung und Verarbeitung garantiert. Die bekannten Original Nürnberger und Fränkischen Bratwürste sind die Spezialität der Metzgerei Kraft & Lehr:

Adresse: Allersberger Str. 106, 90461 Nürnberg

Telefon: 0911/4331420

Homepage: www.kraftundlehr.de

Platz 6: Bratwursthäuschen in Bayreuth

Klein aber fein: „unsarawörschdlaschmecknfeiimma“ heißt es am kleinen Bratwursthäuschen in Bayreuth. Diese Bratwurstbude erkennt man meist an einer langen Schlange, doch das Warten lohnt sich definitiv: Denn dort gibt´s die "echte Bayreuther Bratwurst".

Adresse: Richard-Wagner-Straße 6, 95444 Bayreuth

Platz 5: Fleischerei Brehm in Seßlach

Da weiß man noch wo’s herkommt! Ein kleiner Familienbetrieb, der sich durch traditionelle, handwerkliche Schlachtung vor Ort einen guten Ruf verdient. Die Fleischerei ist auch bei Großkunden beliebt - sie beliefert beispielsweise Rock im Park und das Nürnberger Altstadtfest mit seinen Köstlichkeiten.

Adresse: Dietersdorfer Str. 8, 96145 Seßlach OT. Dietersdorf

Telefon: 09567/1222

Homepage: www.metzgerei-brehm.de

Platz 4: Bratwurststand Knüpfing in Würzburg

Für Bratwurst-Freunde ein Muss, direkt am Unteren Markt gelegen: Die "Geknickte mit" oder "Geknickte ohne" wird nach alter Familientradition serviert.

Adresse: Marktplatz, 97070 Würzburg

Telefon: 0931/51733

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 3: Metzgerei Höring in Kronach

Von der Fußgängerzone aus kann man den Metzgern bei der Arbeit zuschauen. Im Laden gibt´s dann offen, ehrlich und direkt Auskunft über Herkunft, Zutaten und Zubereitung - und natürlich eine der besten Bratwürste in Franken.

Adresse: Bahnhofstraße 12, 96317 Kronach

Telefon: 09261/3504

Homepage: www.metzgerei-hoering.de

Platz 2: Metzgerei Dorn in Mönchherrnsdorf

Sehr beliebt waren außerdem die Bratwürste der Metzgerei Dorn. Doch dieses Unternehmen kann noch viel mehr. Neu im Sortiment sind hausgemachte Fertiggerichte, wie zum Beispiel Schaschlikgulasch, Sauce Bolognese, Currypute und Schwarzbiergulasch.

Adresse: Mönchherrnsdorf, 96138 Burgebrach

Telefon: 09551/412

Mehr dazu gibt´s auf der Facebook Seite.

Platz 1: Metzgerei Leipold in Bad Berneck

Am beliebtesten war bei der Umfrage die Metzgerei Leipold. Der Familienbetrieb mit langer Tradition stellt seine Fleisch- und Wurstspezialitäten nach alten Hausrezepten handwerklich selbst her. Kein Wunder, dass die Bratwürste hier so gut schmecken!

Adresse: Bahnhofstraße 75, 95460 Bad Berneck im Fichtelgebirge

Telefon: 09273/403

Homepage: www.metzgerei-leipold.de

Die Top 10 des vergangenen Jahres:

Platz 1: Metzgerei Leipold in Bad Berneck

Platz 2: Bratwurststand Knüpfing in Würzburg

Platz 3: Bratwursthäuschen in Bayreuth

Platz 4: Metzgerei Höring in Kronach

Platz 5: Fleischerei Sommer in Lautertal

Platz 6: Metzgerei Konrad Böhnlein in Bamberg

Platz 7: Fleischerei Luther in Neustadt

Platz 8: Coburger Bratwurst Hopf in Küps

Platz 9: Bratwurst-Stadl in Neustadt

Platz 10: Metzgerei Kalb in Bamberg

Hinweis: Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.