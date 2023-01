Die 7 besten Bäcker in Bamberg - Diese Bäckereien solltest du kennen

Die besten 7 Bäcker in Bamberg Der Kapuzinerbeck Bäckerei Kerling Bäckerei Kistner Loskarn - Mein Lecker-Bäcker Bäckerei Matthias Loskarn Bäckerei Schüller Bäckerei Seel

Fazit

In Bamberg gibt es noch viele, handwerklich sehr gute Bäcker. Vom Google Ranking her gibt es kaum Unterschiede, alle haben 5 Sterne. Daher verzichten wir auf eine Rangfolge. Am besten, du probierst alle mal aus und machst dir selbst ein Bild.

Kapuzinerbeck

Ein uriger Bäcker in der Kapuzinerstraße. Er wird viel von Schüler*innen frequentiert, die sich hier Frühstück oder einen Mittagsimbiss holen. Parken ist hier nicht möglich. Am besten, du verbindest den Bäckerbesuch mit einem Stadtbummel.

Spezialitäten sind Kapuziner, das ist ein Dauergebäck, mit Schoko-Marzipan-Füllung und die fränkische Roggenkruste – ein herzhaftes Brot mit kräftiger Kruste. Bei größeren Einkäufen erhält man zusätzlich ein Gebäckstück zum Versuchen in die Tüte.

Adresse: Kapuzinerstraße 6 96047 Bamberg

Kapuzinerstraße 6 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Di - Fr 05:00 - 18:00 Uhr, Sa 05:00–14:00 Uhr

Di - Fr 05:00 - 18:00 Uhr, Sa 05:00–14:00 Uhr Telefon: 0951 27580

0951 27580 Fax : 0951 204402

: 0951 204402 E-Mail: info@kapuzinerbeck.de

info@kapuzinerbeck.de Website: www.kapuzinerbeck.de

Kerling Feinbäckerei

Eine traditionsreiche Bäckerei, die seit 1890 in der Königstrasse liegt, durch die bereits im Mittelalter eine Handelsroute führte und für das leibliche Wohl der Bamberger*innen sorgt. Vom Parkhaus Königsstraße sind es ca. 5 Minuten Fußweg.

Die Kundschaft liebt die originellen Produkte, wie z. B. die Bamberger Pflastersteine. Das ist ein Kuchen in Würfelform mit saftigem Schokoguss. Kreative Brotsorten, wie z.B. verschieden gewürzte Ciabattas sind ebenfalls im Angebot. In der Weihnachtszeit bäckt Kerling eine Fülle verschiedener, leckerer Plätzchen. Bist du eher der herzhafte Typ, sind die pikanten Brotsnacks, die es in verschiedenen Varianten gibt, zu empfehlen. Praktisch ist auch der Onlineshop, falls du es nicht in den Laden schaffst.

Adresse: Obere Königstraße 23, 96052 Bamberg

Obere Königstraße 23, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Mo - Fr 06:15–18:00 Uhr, Sa 06:15–14:00 Uhr

Mo - Fr 06:15–18:00 Uhr, Sa 06:15–14:00 Uhr Telefon : 0951 25459

: 0951 25459 Website: www.baeckerei-kerling.de

Bäckerei Kistner

Die Bäckerei Kistner ist eine Bamberger Traditionsbäckerei, an der Ecke Siechenstraße/Memmelsdorfer Straße. Wenn du Glück hast, bekommst du einen Parkplatz direkt vor der Tür.

Am Rande der Gärtnerstadt erwartet dich ein täglich wechselndes Sortiment an Backwaren und Snacks. Kund*innen lieben die familiäre Atmosphäre und empfehlen die Gewürzsalzstangen und das Schnitzelbrötchen.

Adresse: Memmelsdorfer Str. 2, 96052 Bamberg

Memmelsdorfer Str. 2, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Mo - Do 06:45 - 13:00 Uhr, Fr 06:45 - 16:00 Uhr, Sa 06:45 - 13:00 Uhr

Mo - Do 06:45 - 13:00 Uhr, Fr 06:45 - 16:00 Uhr, Sa 06:45 - 13:00 Uhr Telefon : 0951 62262

: 0951 62262 E-Mail: info@baeckereikistner.de

Bäckerei Loskarn - Mein lecker Bäcker

In der Wunderburg gelegen ist die Traditionsbäckerei Loskarn – Der lecker Bäcker. Mitten im Wohngebiet wird hier frisch gebacken. Einige Parkplätze sind direkt vor der Tür.

Kund*innen empfehlen Schnäggla, das sind schmackhafte, schneckenförmige Brötchen, und das Bauernbrot. In welchen Filialen auch ein Frühstück und Snacks angeboten werden, erfährst du auf der Website.

Adresse: Ehrlichstraße 54, 96050 Bamberg

Ehrlichstraße 54, 96050 Bamberg Öffnungszeiten: Mo - Do 07:30–16:00 Uhr, Fr 07:30–15:00 Uhr, Sa 09:30–11:30Uhr

Mo - Do 07:30–16:00 Uhr, Fr 07:30–15:00 Uhr, Sa 09:30–11:30Uhr Telefon: 0951 915340

0951 915340 E-Mail: info@baeckerei-loskarn.de

info@baeckerei-loskarn.de Website: www.baeckerei-loskarn.de

Matthias Loskarn

Die Bäckerei Matthias Loskarn hat ihren Stammsitz in der Gartenstadt und bietet ein reichhaltiges Sortiment an Brötchen und Brot an. Für das Brot wird reiner Natursauerteig verwendet.

In allen Filialen gibt es verschiedene Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen. Die größeren Geschäfte laden zum Verweilen ein. Im angegliederten Café gibt es dort leckeres Frühstück oder einen Mittagssnack.

Adresse: Ferdinand-Tietz-Str. 10, 96052 Bamberg

Ferdinand-Tietz-Str. 10, 96052 Bamberg Telefon: 0951 48229, Fax: 0951-420990

0951 48229, 0951-420990 Öffnungszeiten: Mo - Fr 06:00 - 18:00 Uhr, Sa 06:00 - 12:00 Uhr

Mo - Fr 06:00 - 18:00 Uhr, Sa 06:00 - 12:00 Uhr Telefon: 0951/48229

0951/48229 E-Mail: info@loskarn.de 4,5

info@loskarn.de 4,5 Website: www.loskarn.de

Bäckerei Schüller

Etwas versteckt im Haingebiet liegt die kleine Bäckerei Schüller. Einige wenige Parkplätze finden sich direkt vor der Tür. Familie Schüller bäckt ein flaches Bauernbrot, auch Sappelbrot genannt, mit viel Kruste. Sappeln bedeutet schlagen. Wenn das Brot lange geschlagen wird, geht es beim Backen nicht so hoch auf und entwickelt dafür mehr knusprigen Rand.

Kund*innen schätzen die lange Haltbarkeit ohne Geschmacksverlust. Das Brot ist weit über die Grenzen Bambergs hinaus berühmt. Daher haben die Schüllers einen Online-Shop eingerichtet. So kannst du das Brot bequem per Post erhalten.

Adresse: Ottostraße 12, 96047 Bamberg

Ottostraße 12, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Mo geschlossen, Di - Fr, 07:00 Uhr - 18.00 Uhr, Sa 07:00 Uhr - 12:30 Uhr

Mo geschlossen, Di - Fr, 07:00 Uhr - 18.00 Uhr, Sa 07:00 Uhr - 12:30 Uhr Website: www.baeckerei.de

Seel

Mitten in der Altstadt in einem Gässchen findest du die Bäckerei Seel. Seit 1427 wird am Fuße des Dombergs fleißig gebacken. Vermutlich ist das die älteste Bäckerei Bambergs. Von der Tiefgarage Geyerswörth läufst du ca. 5 Minuten.

Neben einem reichhaltigen Brot- und Gebäcksortiment, kannst du hier gemütlich im Café Hörnla frühstücken. Kund*innen empfehlen das Nussbrot und die süßen Schokoladenbrötchen.

Adresse: Lugbank 8, 96049 Bamberg

Lugbank 8, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Mo - Fr 05:45–18:00 Uhr, Sa 05:45–17:00 Uhr

Mo - Fr 05:45–18:00 Uhr, Sa 05:45–17:00 Uhr Telefon: 0951 57985

0951 57985 Website: baeckerei-seel.de

Genießen in Oberfranken, da bist du bei Bambergs Bäckern genau richtig. Ein wichtiges Gebäckstück haben alle Bäcker gemeinsam. Das Bamberger Hörnchen oder Hörnla, wie man in Bamberg sagt. Es mit einem Croissant zu vergleichen, grenzt an Blasphemie. Hörnchenteig ist dem Blätterteig ähnlich, aber doch speziell. Jeder Bäcker bäckt es ein bisschen anders. Mancher eher kross, ein anderer eher luftig weich. Auf alle Fälle schmeckt es einzigartig. Für die Kund*innen ist zu hoffen, dass die traditionsreichen, kleinen Bäcker weiter bestehen bleiben, um die Vielfalt an Backwaren zu erhalten.