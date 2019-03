Verkaufsoffener Sonntag in Lichtenfels

Der Frühling steht vor der Tür: Die Tage werden wieder länger, die Luft sanfter, die Vögel lauter. Zeit für die Einkaufsstadt Lichtenfels wieder traditionell zum ersten verkaufsoffenen Sonntag am 17. März einzuladen.

Neben dem großen Automarkt verspricht die diesjährige Veranstaltung ein weiteres neues Highlight: ein Street Food Festival mit 15 Food-Trucks am Marktplatz.

Verkaufsoffener Sonntag

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte Ihre Türen und präsentieren die neue Frühjahrs- und Sommerware. Der Lichtenfelser Handel und die Gastronomie laden mit tollen Angeboten und fachkundiger Beratung zum gemütlichen Schlendern und Verweilen ein.

Die Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Sonntagsbummel freuen mit leistungsstarken Händlern, hochwertigen Produkten, kompetenter und freundlicher Beratung sowie erstklassigem Service. Eine gute Gelegenheit, den Kleiderschrank um das ein oder andere schicke Kleidungsstück oder um ein Paar neue Schuhe zu ergänzen.

Große Autoausstellung

Traditionell zum ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr präsentieren bereits ab 11 Uhr die Autohändler aus der Region die neuesten Fahrzeugmodelle. Quer durch die Fußgängerzone vorbei am Rathaus bis zum oberen Tor zieht sich die Autoausstellung mit über 80 Fahrzeugen und lädt zum Fachsimpeln, Preise vergleichen und Probe sitzen ein. Aber auch für Gartenfreunde gibt es mit Gartengeräten und Frühlingsblumen ein breites Angebot. Und wer für den Sommer einen Campingurlaub plant, kann Wohn- und Reisemobile unter die Lupe nehmen.

Auch für die kleinen Besucher ist mit Kinderschminken und weiteren Aktionen am Marktplatz bestens gesorgt und lässt keine Langeweile aufkommen. Und die Kinder, die davon träumen Feuerwehrmann zu werden, können bei den Vorführungen der Jugendfeuerwehr Lichtenfels staunen und selbst mit anpacken.

Nach dem Einkaufsbummel bietet sich der Besuch der heimischen Gastronomie an. Auf den Speisekarten stehen nicht nur fränkische, sondern auch internationale Gerichte. Nicht zu vergessen, das gute einheimische Bier und der Frankenwein.

Zahlreiche Parkmöglichkeiten

Für einen ausgedehnten Einkaufsbummel sprechen auch die zahlreichen Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Damit können auch weniger handliche Gegenstände schnell im Fahrzeug verstaut werden.

Und wenn das Wetter mitspielt, bietet sich auch der Besuch eines der Straßencafés an. Auch der Besuch einer Eisdiele dürfte einen Vorgeschmack auf den Sommer geben.

Street Food Festival

Auf dem Marktplatz in Lichtenfels werden am 17. März, eingebettet in den verkaufsoffenen Sonntag und Automarkt, in diesem Jahr erstmalig auch 15 Anbieter mit ihren Trucks, Trailern und Ständen den Gaumen der Besucher verwöhnen.

Neben leckeren Burger und Pulled Pork wird es auch süße Köstlichkeiten wie Donuts geben und natürlich auch allerlei Getränke.

Insgesamt 15 Trucks und Stände präsentieren kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Jeder Truck und Stand hat dabei Probierportionen zu einem Probierpreis an Bord. Es kann also ordentlich probiert und geschlemmt werden!

Natürlich darf auch ein kleines Rahmenprogramm nicht fehlen:

Ganz gleich ob musikalisch oder familienfreundlich - We got you covered! Gemütliche Sitzbereiche, Musiker, Hüpfburg und vieles mehr wartet auf Euch!

Schon seit 2017 erfreuen die Schummeltag Street Food Festivals die Gaumen von über 100.000 Besuchern. Egal ob in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz: Bei diesen Festivals wird den Besuchern ausgezeichnetes Street Food gepaart mit einem tollen Rahmenprogramm geboten.

Alle Interessierten sollten sich den Tag dick im Kalender ansstreichen, denn hier können die Besucher richtig Schlemmen!

Hinweise für Besucher

Hunde sind erlaubt, wenn sie an einer Leine geführt werden. Bitte bringt keine eigenen Speisen und Getränke mit zum Festival.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Verkaufsoffener Sonntags mit großem Automarkt und Street Food Festival am 17. März in Lichtenfels

Verkaufsoffener Sonntag: von 13 bis 18 Uhr

Automarkt: von 11 bis 18 Uhr

Street Food Festival: von 11 bis 20 Uhr