Suhl mag zwar kleiner sein als Kronach, die Stadt hat aber dennoch viel zu bieten. Von beeindruckender Natur bis hin zu den malerisch verwinkelten Gässchen der Innenstadt, Suhl bietet die perfekte Gelegenheit den Kronacher Alltag zu vergessen und neue Leute kennenzulernen.

Alternativen zu Kronacher Dating Spots: Suhl

Nun hat man es geschafft: Man sich getraut jemanden anzusprechen und hat ein Date ausgemacht. Daheim wüsste man schon genau, wo man für ein Date hingeht, in einer neuen Stadt kann sich das etwas schwierig gestalten. Deshalb haben wir Suhler Alternativen für 2 klassische Kronacher Dating Spots gefunden:

Restaurants in Suhl

Egal um welche Jahreszeit, ein gemeinsames Abendessen für das erste Date ist immer noch ein Klassiker. Restaurants gibt es in Kronach einige, auch an romantischen Restaurants mangelt es nicht. Dennoch kennt man sie eigentlich alle schon und wer in Kronach schon einmal auf ein paar Dates war, der geht immer wieder in die gleichen Restaurants. Statt in die Bastion Marie an der Festung Rosenberg kann man in Suhl zum allseits beliebten Goldenen Hirsch. Das Hotel und Restaurant bieten eine große Auswahl an regionalen, aber auch internationalen Spezialitäten. Ähnlich wie in der Bastion werden hier auch gerne einmal Hochzeiten gefeiert. Wer das italienische Essen der Pizzeria Mamma Piera vermisst, kann sich in Suhl über das Restaurant La Vittoria freuen. Freunde der griechischen Küche finden hier die Restaurants Delphi und Dionysos und deren Köstlichkeiten.

Suhler Natur

Wanderer und Naturfreunde dürfen sich hier freuen, denn Suhl punktet nicht nur mit malerischer und idyllischer Natur, die Stadt bietet auch ausgiebige Wander- und Radwege. Kronacher Wander-Interessierte kennen die Qualitätsregion Frankenwald und all seine schönen Wanderwege schon gut, wie wäre es also mit ein bisschen Abwechslung? Suhler Wege, wie die Teufelskanzel-Schneekopf Runde oder Fahrradtouren, wie die Dreisbachtal-Dreisbachteich Runde, bieten eine perfekte Atmosphäre, um sich über Gott und Welt zu unterhalten. Der Suhler Gipfelwanderweg hat es 2019 sogar auf Platz 13 der schönsten Wanderwege Deutschlands geschafft. Bei langen Spaziergängen oder Wandertouren kann man sich wunderbar näherkennenlernen.

Ein Date in Suhl – Die Ausflugziele gibt es Kronach nicht!

Auch wenn Kronach einiges zu bieten hat, alles kann man in der Hochschulstadt nicht machen. Es gibt Dinge, die man lediglich außerhalb erleben kann. Hierfür muss man nicht einmal weit reisen, denn Neues und Spannendes findet man schon im nicht weit entfernten Suhl. Wir haben 3 Insider-Tipps:

Sternwarte Suhl - Wer sich für die Weiten des Universums interessiert, sollte sich die Sternwarte nicht entgehen lassen. Man kann gemeinsam in die Welt der Sterne und Sternenbilder eintauchen und die Welt um sich herum vergessen. In verschiedenen Führungen wird einem der Weltraum und seine Phänomene nähergebracht, die Themen reichen von Sternzeichen bis hin zu dunkler Energie und Materie. Wem das noch nicht genug ist, findet auf der Webseite der Sternwarte Termine für Beobachtungen, bei denen man gemeinsam einen Blick in den Himmel wagen kann. Ein Date in der Sternwarte ist sicherlich etwas Außergewöhnliches und hinterlässt Eindruck.

Wieso eine Online-Partnerbörse in Thüringen wählen?

Heutzutage gibt es mehr Singles als jemals zuvor. Ein großer Grund hierfür ist der stressige und durchgeplante Alltag vieler Menschen. Die meisten sind Vollzeit berufstätig, so bleibt wenig Freizeit und noch weniger Zeit neue Leute kennenzulernen. Besonders unter der Woche sind die meisten Menschen froh, einfach nur daheim zu entspannen. Mit einer Online-Partnerbörse kann man direkt von seinem gemütlichen Sofa aus mit anderen Singles flirten, chatten und sich so zielgerichtet und bequem auf die Partnersuche machen. Ein voller Alltag ist somit kein Grund mehr für das Singledasein.

Passt single-thueringen.de zu mir?

Single-thueringen.de ist die perfekte Partnervermittlung für Alleinstehende, die mit ernsthaften Absichten einen Partner oder eine Partnerin suchen. Man kann dort andere Singles aus der Region kennenlernen, sodass man die Internetbekanntschaft dank kurzer Distanzen auch bald schon zu einem persönlichen Date treffen kann.