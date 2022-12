Mit Beginn der kühleren Jahreszeit beginnt die Indoor-Saison für Veranstaltungs- und Konzertfans

Bamberg ist einer der kulturellen Mittelpunkte Oberfrankens

Ein reichhaltiges Angebot an Konzerten, Comedy oder Vorträgen verspricht einen hohen Freizeitwert

Neben legendären Brauereien, barocken Sehenswürdigkeiten und der beliebten Altstadt, braucht sich auch der Kulturkalender Bambergs nicht zu verstecken. Gerade zu Beginn der Indoor-Saison locken wieder vielfältige Events aus den unterschiedlichsten Kulturbereichen in die Spielstätten der Domstadt. Die Mischung aus Konzerten, Kabarett oder kinderfreundlichen Veranstaltungen verspricht gute Unterhaltung für alle Einwohner. Welche Highlights ihr in den kommenden Wochen in Bamberg und Umgebung erleben könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Andreas Kümmert & Band - Harlekin Dreams Tour am 17.12.2022 im Kulturboden, Hallstadt

Kurz hinter der nördlichen Stadtgrenze Bambergs, findet ihr eine Koryphäe der Kulturszene im Raum Bamberg. Der Kulturboden in Hallstadt lädt regelmäßig zu Konzerten oder anderen kulturellen Highlights ein. Kein geringerer als "The Voice"-Gewinner Andreas Kümmert gibt sich am letzten Samstag vor Weihnachten die Ehre.

Nachdem die Corona-Pandemie dem ursprünglichen Konzertabend (verschoben vom 19.03.2020) einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sollten nun alle Weichen für einen atmosphärischen Samstagabend gestellt sein. Andreas Kümmert präsentiert Songs aus seinem aktuellsten Album "Harlekin Dreams" und nimmt die Zuhörer mit in seinen musikalischen Kosmos. Wer Lust auf einen stimmgewaltigen Konzertabend gepaart mit Soul-Elementen hat, sollte dieses Highlight nicht verpassen.

Ort: Kulturboden, Hallstadt: An der Marktscheune 1, 96103 Hallstadt

Datum: 17.12.2022 (verschoben vom 19.03.2020)

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Die Paldauer - Weihnachten wie im Märchen am 27.12.2022 in der Konzert- und Kongresshalle, Bamberg

Die Herren aus der Steiermark legen in Bamberg einen Stopp ihrer großen Tournee ein und spielen ein Weihnachtskonzert in Bamberg. Nach zweimaliger Verlegung (27.12.2020 & 27.12.2021) ist es am 27.12.2022 jetzt endlich so weit. Fans können es kaum erwarten, wenn es auf der Bühne des Joseph-Keilberth-Saals der Konzert- und Kongresshalle Bamberg wieder heißt: "Ich muss dich wiedersehen".

Die Schlagercombo und ihre Anhänger mussten sich zwei Jahre für dieses Wiedersehen gedulden. Passend zur Weihnachtszeit versetzen die Paldauer die Bühne in ein atmosphärisches Ambiente, um gemeinsam mit ihren Fans Weihnachten wie im Märchen zu feiern.

Ort: Joseph-Keilberth-Saal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Datum: 27.12.2022 (verschoben vom 27.12.2020 & 27.12.2021)

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Stahlzeit - Weihnachtskonzert in Bamberg am 28.12.2022 in der brose Arena, Bamberg

"Stille Nacht, heilige Nacht" - So friedliche und sanfte Klänge werden die Konzertbesucher von Stahlzeit wohl kaum antreffen, wenn eine der erfolgreichsten Cover-Bands des Exportschlagers Rammstein die Bühne am 28.12.2022 in der brose Arena betritt. Stahlzeit versprechen ein authentisches Konzerterlebnis ganz nach dem Vorbild der Neuen Deutschen Härte Band Rammstein aus Berlin. Eine mitreißende Feuer-Show und atemberaubende Pyro-Technik sollten dem Publikum also garantiert sein.

Der Rammstein-Klassiker "Engel" hätte zumindest schon einmal Weihnachtsbezug - bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen die Herren um Frontmann "Heli" Reißenweber im Zuge ihres Weihnachtskonzertes in Bamberg präsentieren. Auch neues Songmaterial aus den aktuellem Rammstein-Studioalbum "Zeit", das erst dieses Jahr erschienen ist, wird es zu bestaunen geben. Wer also die Kalorien des Weihnachtsfestessens wieder verbrennen (lassen) möchte, ist beim Weihnachtskonzert von Stahlzeit genau richtig aufgehoben.

Ort: brose Arena, Bamberg: Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg

Datum: 28.12.2022

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Bodo Wartke - Klaviersdelikte am 18.01.2023 in der Konzert- und Kongresshalle, Bamberg

Kabarett und Gesang trifft auf Wortwitz und virtuoses Klavierspiel. Diese vier Elemente sind nur eine kleine Zusammenfassung von dem, was Besucher einer Bodo Wartke-Show erwartet. Mit seinem vierten Klavierkabarettprogramm befindet sich das Multitalent Bodo Wartke auf großer Deutschlandtour. Umso erfreulicher, dass er auch in Bamberg Halt macht und die Zuschauer in seine Welt aus Musik, Alltagsbeobachtungen und Gesellschaftskritik entführt.

Der Kreativität und Spontanität sind keine Grenzen gesetzt, sodass einem unterhaltsamen und facettenreichen Abend nichts entgegen steht. Wenn ihr Lust bekommen habt und bestes Kabarett sehen wollt, solltet ihr Bodo Wartke am 18.01.2023 einen Besuch in Bamberg abstatten.

Ort: Hegel-Saal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Datum: 18.01.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

11 Freunde live - Köster & Kirschneck lesen vor und zeigen Filme am 27.01.2023 im Kulturboden, Hallstadt

Seit 22 Jahren bereicheren 11 Freunde die nationale Fußballkultur mit Reportagen, Interviews und allerlei Klatsch und Tratsch. Jetzt gibt es das Magazin nicht nur gedruckt (oder online), sondern auch als Lesereise. Mit erstklassigem Humor über nicht nur erstklassige Vereine und Fußballspieler, Spielerfrauen oder vergeigte Spiele gilt 11Freunde als bestes Fußballmagazin Deutschlands. Live kann man die beiden Redakteure Jens Kirschneck und Philipp Köster am 27. Januar 2023 auf dem Hallstadter Kulturboden auf ihrer Lesereise erleben.

Wobei "Lese"-Reise nicht ganz stimmt: Die beiden würzen ihre Fußballgeschichten mit Filmchen, die an Peinlichkeiten wohl alles zeigen, was es in den letzten Jahren auf und neben dem Spielfeld so gab. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Fußballfans - und trotzdem auch für Nicht-Fußballfans zu empfehlen!

Ort: Kulturboden, Hallstadt: An der Marktscheune 1, 96103 Hallstadt

Datum: 27.01.2023

Uhrzeit: 20:00 Uhr

