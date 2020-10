Rust (Baden) aktualisiert vor 4 Stunden

Gewinnspiel

Europa-Park: Halloween-Saison hat begonnen - Eintrittskarten gewinnen

Halloween-Saison im Europa-Park in Rust: Noch bis zum 8. November 2020 verwandelt sich Deutschlands größter Freizeitpark in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft. Und danach geht es erstmals ohne Pause in die Wintersaison. inFranken.de verlost in Kooperation mit dem Europa-Park zweimal zwei Ehrenkarten.