Ein Naturparadies für Groß und Klein – der Freizeitpark "Villeneuve-sur-Lot"

– der Freizeitpark "Villeneuve-sur-Lot" Klettergerüste und Abkühlmöglichkeiten auf dem ehemaligen Gartenschaugelände

auf dem ehemaligen Gartenschaugelände Ohne Achterbahn, aber mit mindestens genau so viel Abenteuer

freier Eintritt

In Neustadt bei Coburg gibt es den "Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot" - einen Erlebnisspielplatz für Kinder inmitten einer traumhaften Gartenoase, in der sich die Erwachsenen erholen können, während sie den Kindern beim Spielen zusehen. Aber was ist dort eigentlich genau geboten? Und warum ein französischer Name für einen Freizeitpark in Franken? Mehr Informationen bekommst du im Folgenden.

Abenteuer und Entspannung - Der Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot

Hinter diesem Freizeitpark verbirgt sich eine Grünanlage, die als eine der schönsten in der Region gilt. Auf 40.000 Quadratmetern warten hier Spiel und Spaß, aber auch Erholung oder diverse Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung auf die Besucher*innen und all das sogar bei freiem Eintritt.

Zum Anlass der kleinen Landesgartenschau 1999 wurde der Park neu gestaltet und ist heute ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. In den wärmeren Jahreszeiten beeindruckt die Parkanlage vor allem mit ihrer vielfältigen Pflanzenwelt und den schön gepflegten bunten Blumenbeeten, die ein wahres Farbenparadies darstellen.

Das französische Villeneuve-sur-Lot ist seit 45 Jahren die Partnerstadt von Neustadt bei Coburg und ist der Namensgeber des Freizeitparks. Etwa auf halber Strecke zwischen dem berühmten Wein-Ort Bordeaux und Frankreichs Pyrenäen-Hauptstadt Toulouse liegt das malerische Örtchen in mitten von grünen Hügeln an der Lot. Urlaubsfeeling kommt aber auch in der der deutschen Version von von Villeneuve in Franken auf und dazu trägt nicht zu wenig das erholsame Ambiente im Freizeitpark bei.

Abenteuerspielplatz und Wohlfühloase - Das bietet der Freizeitpark

Im Sommer kann im Schatten zwischen den Bäumen auf den diversen Sitz- und Ruhemöglichkeiten entspannt werden. Action-Liebhaber*innen können sich auf dem Hartplatz beim Inline-Skating oder Inline-Hockey ordentlich auspowern.

Besonders außergewöhnlich macht die Anlage vor allem die zahlreichen Spielmöglichkeiten für Kinder. So gibt es hier einen Skatepark, eine Kletterschlucht, ein Heckenlabyrinth und einen Wassermatsch-Bereich -perfekt für heiße Sommertage. Nach dem Spielen sorgt das Seecafé für eine Stärkung oder ein kühles Getränk im Schatten.

Das Klettergerüst in Form eines Piratenschiffs mit angrenzendem Wasserspielplatz ist nur ein Highlight im Freizeitpark Villeneuve-sur-Lot. Aber auch im Winter gibt es bei ausreichender Schneelage die Möglichkeit zum Langlaufen, Schlittenfahren oder sogar Eislaufen.

Öffnungszeiten und Fakten

Noch mehr Informationen gibt es auf der Website der Stadt und in der aktuellen Broschüre. Vor allem im Sommerhalbjahr laden zudem diverse Veranstaltungs-Highlights auf dem Parkgelände zu erlebnisreichen Sommertagen und -abenden ein. So findet beispielsweise jährlich im Frühsommer das "Swing im Park"-Festival statt, das mit Live-Bands und kulinarischen Köstlichkeiten viele Besucher*innen anzieht.

Zahlreiche Parkmöglichkeiten und Fahrradabstellbereiche vor dem Park erleichtern die Anreise. Hunde und Fahrräder sind im Park nicht erlaubt. Der Eintritt in den Park ist ganzjährig kostenlos.

Adresse : Am Moos, 96465 Neustadt b. Coburg

: Kontakt : Telefon: (0049) 9568 81132; tourist@neustadt-bei-coburg.de

: Telefon: (0049) 9568 81132; tourist@neustadt-bei-coburg.de Öffnungszeiten: im Sommer vom 1. Mai bis zum 30. September jeweils von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet, im Winter vom 1. Oktober bis zum 30. April jeweils von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet

Besonderheit im August: Freiluft-Kino im Park

Im Rahmen des Neustadter Kinosommers lädt die Stadtverwaltung zum Freiluft-Kino im Freizeitpark ein. Zwischen dem 22. August und dem 25. August verwandelt sich das fränkische Villeneuve-Sur-Lot in ein Open-Air-Kino. Einlass ist jeweils ab 19.00 Uhr und mit Sonnenuntergang starten die Filme.

