Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) halten die Tabakpreise in Deutschland viel zu niedrig. Die beiden Organisationen forderten jetzt einen Schachtelpreis von 22,80 Euro.

Die WHO hat im Juli ihren "Report zur globalen Tabak Epidemie 2023" präsentiert, so die Süddeutsche Zeitung. In diesem Bericht teilt die WHO mit, wie der Tabakkonsum auf der Welt eingeschränkt werden sollte und wie Todesfälle durch Rauchen verhindert werden können. Dabei werden nicht nur Hilfsangebote vorgestellt, sondern auch Vorschläge gemacht, die Tabaksteuer zu erhöhen.

Tabaksteuer in Deutschland: Verluste größer als Einnahmen

Die Tabaksteuer ist Teil der Verbrauchssteuern. Zu dieser Kategorie gehören auch Alkohol- oder Kaffeesteuer. Allerdings sind die Einnahmen durch die Tabaksteuer laut der Süddeutschen Zeitung, die größten Einnahmen der Verbrauchssteuern. Während der Staat durch die Alkoholsteuern rund drei Milliarden Euro im Jahr 2022 eingenommen hat, brachte die Tabaksteuer dem Staat rund 14,7 Milliarden Euro ein.

Laut dem DKFZ decken die Einnahmen durch die Tabaksteuer die Ausgaben jedoch nicht. Die DFKZ errechnete im Jahr 2020 Kosten von 97,24 Milliarden Euro, die Raucher verursachen würden. Zum einen solle es circa 30 Milliarden Euro kosten, erkrankte Raucher zu pflegen. Die restlichen Kosten entstehen durch den Arbeitsausfall von Rauchern, falls diese krank werden oder sterben, berichtet die Süddeutsche Zeitung nach Informationen des DKFZ.

Um diese hohen Kosten auszugleichen, müsse dementsprechend die Tabaksteuer erhöht werden. Der Schachtelpreis für Packungen mit 20 Zigaretten müsse dann 22,80 Euro betragen.

Preise für Zigaretten: Andere Länder deutlich teurer

Andere Länder haben deutlich höhere Steuern auf ihren Tabakprodukten. Laut der Tagesschau ist der klare Vorreiter Neuseeland. Dort ist seit 2010 die Tabaksteuer um 165 Prozent gestiegen, so die Tagesschau. Das Ziel in Neuseeland ist, dass bis 2025 nur noch fünf Prozent der Bevölkerung rauchen.

Der jetzige Bundeskanzler hat im Jahr 2021 die Tabaksteuer angepasst. In den Jahren von 2022 bis 2026 soll der Preis für eine Packung mit 20 Zigaretten jährlich um acht Cent steigen, sagt die Süddeutsche Zeitung.

