Der Messenger Whatsapp ist down. Hunderttausende Meldungen sind laut allestörungen.de eingegangen. Nutzer*innen melden, dass sie keine Nachrichten versenden und empfangen können.

Auch die Web-Variante kann sich derzeit nicht verbinden mit der Meldung "Stelle sicher, dass dein Computer eine Internetverbindung hat"

Whatsapp: Störungen auch in anderen Ländern

Die Störung scheint auf der Seite von Whatsapp und den dortigen Serverstrukturen zu liegen. Ein Neustart der App hat keinen Effekt.

Auch in anderen Ländern gibt es Meldungen über Störungen, so auch aus den USA. Dort gibt es aufgrund der Zeitverschiebung (an der Ostküste ist es früher Morgen, weiter westlich noch tiefe Nacht) derzeit noch weniger Störungsmeldungen als in Europa.

Der Grund für die Störung in mehreren Ländern war zunächst nicht bekannt. Der Dienst, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, äußerte sich zunächst nicht zu dem Ausfall.