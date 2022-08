Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag in Deutschland. Das gilt jedoch nicht nur für Tanz und Musik. Denn auch auf dem Motorrad muss man seine Lautstärke zügeln. Das bestätigte nun das Amtsgericht in Frankfurt am Main.

Ein 32-jähriger Biker war am Abend des vergangenen Karfreitags mit seiner Harley-Davidson in einem Frankfurter Wohngebiet unterwegs. Dabei wollte er die Kraft seiner Maschine voll auskosten, und ließ so einige Male seinen Motor aufheulen. Das kommt ihn jetzt teuer zu stehen - denn am Mittwoch bestätigte das Amtsgericht Frankfurt am Main ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, das gegen den Mann wegen "Verursachung unnötigen Lärms" verhängt worden war.

"Verursachung unnötigen Lärms" - Biker muss Strafe zahlen

Laut dem Gericht öffnete der Harley-Fan absichtlich die manuell steuerbaren Klappen seiner Abgasanlage und verursachte so "unnötig laute und deutlich wahrnehmbare Auspuffgeräusche" von etwa zehn Sekunden Dauer. Das teilte das Gericht in einer Pressemitteilung vom Mittwoch mit. Laut den Richtern war das weder technisch noch durch die Verkehrssituation geboten. Dabei sei es vollkommen unerheblich gewesen, ob das Motorrad technisch einwandfrei und zugelassen gewesen sei, heißt es in der Begründung des Amtsgerichts.

Das Gericht bezeichnete das Verhalten des Bikers als "rücksichtslos". Erschwerend kam hinzu, dass "der Verstoß in einem innerstädtischen Wohngebiet zur anbrechenden Abendzeit an einem Karfreitag begangen wurde und dieser nicht nur von einer unerheblichen Dauer war." Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Seit langem sind zu laute Motorräder ein Ärgernis in den Innenstädten. So hat Frankfurt am Main vergangenes Jahr Dezibel-Messgeräte installiert, die Motorradfahrer zu einem leiseren Fahrstil motivieren sollen. Wie Geschwindigkeitstafeln leuchten diese Geräte grün, sobald man mit einer Lautstärke von unter 84 Dezibel fährt. Und auch die Polizei Bamberg hat laute Fahrer und Auto-Poser seit längerem fest im Blick.