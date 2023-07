Der Film "Barbie" hat neue Begeisterung für die Puppe und ihren Kleidungsstil entfacht. Auch an Ritter Sport ist der Hype nicht vorbeigegangen. Passend zum Filmstart teilte der Hersteller auf Facebook eine neue Sonderedition: die "Pink & Fabulous" Schokolade. Barbie ist namentlich zwar nicht erwähnt - sonst gebe es vermutlich rechtliche Schwierigkeiten für Ritter Sport - die Beschreibung spielt aber eindeutig auf den Slogan des Films an. "Sie ist alles. Er ist nur...", lautet die Zeile über dem Bild-Post.

Diese besondere "Glam Doll"-Edition ist nicht nur außen pink, die Schokolade selbst ist ebenfalls rosa und lockt geschmacklich "mit Erdbeere, Vanille und Popping Candy". Selbst der Schriftzug auf der Verpackung ist ganz im Barbie-Stil - echt ist die pinke Schoki aber leider nicht.

Ritter Sport stellt neue pinke Schokolade zum Barbie-Film vor - was hat es damit auf sich?

Ritter Sport ist bereits bekannt für seine Fake-Sorten, ob zur Fußball-WM, zum Oktoberfest oder Fasching. Die Fantasie-Schokolade nahm ihren Anfang mit einer Sorte, die nicht ganz so lecker klingt: "Ritter Sport Mett". Natürlich war das nicht die erste Fake-Sorte der quadratischen Kult-Schokolade, aber - da der deutsche Teil des Internets besessen von Mett ist - sorgte sie für große Aufregung. Diese drang schließlich bis zum Team von Ritter Sport durch.

Das Unternehmen begann einige der Fan-Kreationen auf seinen offiziellen Kanälen zu teilen und eigene Fakes zu erstellen. "Auch wenn sie täuschend echt aussehen, sind sie nur am Computer erstellt worden", heißt es dazu in einem Blog-Post von Ritter Sport. "Seid uns nicht böse, ein bisschen Spaß muss sein."

Bei vielen Fake-Sorten sind die Nutzer*innen ganz froh, dass sie niemals Realität werden - so zum Beispiel bei "Ritter Sport Ganze Grille". Die Barbie-Schokolade wurde im Netz dagegen mit Begeisterung aufgenommen. "Das wäre meine Lieblingsedition. Nicht unbedingt wegen der Farbe. Aber Joghurt und Erdbeere - Hammer", schreibt eine Nutzerin. "Das wäre doch voll die coole Sorte", bedauert eine andere.

Auch bei männlichen Nutzern kommt die pinke Sonderedition gut an. "Warum möchte ich mir das holen", heißt es von einem Nutzer. "Coole Sache", bestätigt ein weiterer. Allein auf Facebook hat der Post von Ritter Sport mehr als 8000 Likes und Herzchen bekommen. Bei so viel positiven Reaktionen überlegt es sich der Hersteller vielleicht doch nochmal und lässt die Barbie-Schokolade Realität werden. "Ich nehme gleich 10 Kartons", meldete sich eine Nutzerin. Potenzielle Käufer*innen gebe es also zur Genüge.

Ritter Sport gehört in Deutschland übrigens zu den beliebtesten Schokoladen-Marken. Doch wie sieht es mit der Qualität aus? Öko-Test hat sich die Schokolade genauer angesehen.