Der Ballermann-Sänger Sascha Loudovici ist tot. Das "Chaos Team"-Mitglied wurde am Dienstag (27. Juni 2023) leblos am Steuer seines Autos in Plön (Schleswig-Hostein) gefunden. Wie die Bild unter Berufung auf Freunde berichtet, verstarb er im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt.

Der Musiker lebte in Drochtersen (Landkreis Stade) bei Hamburg und hatte in seiner Karriere knapp 2000 Auftritte. Eine besonders enge Freundschaft pflegte Loudovici zu dem Mallorca-Superstar Mickie Krause (53). Mit Liedern wie "Bibi und Tina" oder "Wir sind die Kinder vom Süderhof" sorgten die Musiker regelmäßig für Stimmung auf der Party-Insel. Noch für August und September waren weitere Auftritte des "Chaos Teams" im "Megapark" auf Mallorca datiert.

Sascha Loudovici verstorben - Freunde mit emotionalen Abschiedsworten

Erst Anfang des Monats stand der Musiker noch zusammen mit vielen anderen Mallorca-Stars beim Elbstrand-Festival in der Höhe von Hamburg auf der Bühne. Seinen letzten Auftritt hatte Loudovici am Freitag (23. Juni 2023) in Bayern.

Mickie Krause zeigte sich in den sozialen Netzwerken bestürzt über den Tod seines Freundes. "Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest:'Wir werden gemeinsam alt.' Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass du nicht mehr lebst!", schrieb der Schlagerstar auf Instagram. "Mach's gut mein Freund! Du wirst fehlen. ChaosTeam Partyshow Ruhe in Frieden! Dein Freund Mickie".

Auch "Chaos Team"-Partner DJ Jemmy (45) zeigte sich bestürzt. "Wir kennen uns seit 23 Jahren. Ich fühle mich leer, bin geschockt und fassungslos. Ich verliere meinen besten Freund", sagte er der Bild. Sogar Stades CDU-Landrat Kai Seefried verabschiedete sich über die sozialen Netzwerke von Loudovici. "Es" ist wirklich kaum zu begreifen, dass Sascha nicht mehr bei uns ist! Immer für andere und vor allem für die Kultur und für seine Heimatgemeinde Drochtersen da! So viel Power, so viel Freude, so viel Motivation, so viel Herz. Sascha Du wirst uns allen fehlen!", schrieb der Politiker bei Instagram.

"Du wirst uns allen fehlen!" - Loudovici engagierte sich auch in Gemeinde

Außerhalb seiner Auftritte auf Mallorca und bei diversen Festivals engagierte sich Loudovici auch in der Gemeinde. So war er seit Anfang 2022 erster Vorsitzender des neu gegründeten Vereins "Kulturscheune Drochtersen e.V.“. Nach eigenen Angaben möchte der junge Verein das kulturelle Leben der Region und Gemeinde Drochtersen beleben."



Vorschaubild: © Myriams-Fotos/pixabay.com