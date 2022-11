Deutschland vor 37 Minuten

Kindheitserinnerung

Nostalgischer Aufruhr im Netz: Supermarkt-Ausstattung rührt zu "schwarz-rot-goldenen Tränen"

"Mogst a Gelbwurscht?": So oder so ähnlich werden Kinder für gewöhnlich an der Wursttheke im Supermarkt angesprochen. Die Sorte des Fleischprodukts, das man dann geschenkt bekommt, kann variieren. Damit Kinder durch ihre Größe nicht benachteiligt sind, haben sich einige Märkte etwas einfallen lassen - auch ein Rewe in Bamberg ist dabei.