Dass Entertainer und Moderator Jan Böhmermann gerne mal unbequeme Debatten anstößt, ist bekannt. Im gemeinsamen Podcast mit Olli Schulz nahm er nun die deutschen Apotheken ins Visier. Der Vorwurf: Das bekannte Zeichen deutscher Apotheken, ein großes "A" in Frakturschrift, sei ein Symbol der Nazis.

"Im Grunde genommen ist es immer noch ein Nazizeichen, dass da dran hängt an deutschen Apotheken", sagte Böhmermann deshalb im Podcast "Fest & Flauschig" am vergangenen Samstag, dem 27. August. "Und es sieht echt scheiße aus", so Böhmermann weiter. Schon als Kind habe er sich gefragt, wer sich so etwas ausgedacht habe. Und nun wisse er es: "Es waren natürlich die Nazis".

Apotheken-A ein Zeichen der Nazis - Was steckt hinter Böhmermanns Vorwürfen?

Tatsächlich wurde das Apotheken-"A" im Rahmen eines Wettbewerbs im Mai 1936 ausgewählt, wie man auf der Seite des Deutschen Apothekenmuseums in Heidelberg nachlesen kann. Aber schon Jahre vorher gab es das Ziel, die Kennzeichnung von Apotheken zu vereinheitlichen, um den Menschen die Orientierung zu erleichtern und "Quacksalber" auszugrenzen.

Frühere Entwürfe kamen für die faschistischen Machthaber nicht infrage: Mal verbot die Schweiz die Nutzung, wie beim weißen Kreuz auf rotem Grund, welches an die Schweizer Nationalflagge erinnerte. Mal passte dem nationalsozialistischen Regime das Design nicht, wie bei der "Arzneiflasche mit drei Löffeln" auf grünem Grund.

Das Fraktur-"A" hingegen entsprach dem nationalsozialistischen Kunstverständnis: Denn die Frakturschrift galt als "deutsche" Schrift. Ergänzt wurde sie durch eine Rune, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch das bekannte Becken und Schlangen-Symbol ersetzt wurde. Ansonsten blieb das Symbol aber auch nach dem Ende des "Dritten Reichs" unverändert.

Deutsches Apothekenzeichen einmalig

Das deutsche Apothekenzeichen ist tatsächlich einzigartig auf der Welt. In vielen Ländern werden Apotheken durch ein grünes Kreuz gekennzeichnet. Allerdings ist auch die deutsche Apothekenlandschaft relativ einzigartig: Der Markt für Medikamente ist hierzulande deutlich reglementierter als im europäischem und nicht-europäischem Ausland.

Ob das deutsche "A" jedoch wirklich als Symbol der Nazis gelten sollte, ist unklar: Einerseits entspricht es im Design dem nationalsozialistischen Zeitgeist. Und auch der Einsatz nur eines Zeichens entspricht der Gleichschaltungs-Logik des Nazi-Regimes. Doch eine faschistische Bedeutung hat das Symbol nicht. Auch der Designer des Emblems, Paul Weise (1890–1976), ging nicht als glühender Nazi in die Geschichte ein. Er hatte im Gegenteil zeitweise sogar Berufsverbot, da er sich geweigert hatte, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen.

Böhmermann richtet dennoch einen Appell an die deutschen Apotheken: Auch wenn Apotheken nicht unbedingt dafür bekannt seien, gerne Neues auszuprobieren - wäre es nicht an der Zeit, ein neues Symbol zu verwenden? Ob es tatsächlich so kommt, ist aber zweifelhaft: Schließlich hat sich das Apothekenzeichen in der öffentlichen Wahrnehmung festgesetzt. Eine Stellungnahme der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) gab es zunächst nicht.

