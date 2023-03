Nach dem Tod der zwölf Jahre alten Luise kommen weitere Details ans Licht. Ihre Leiche wurde am Sonntag (12. März) in einem Waldstück bei Freudenberg gefunden. Inzwischen sollen auch zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren die Tat gestanden haben.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mit Hochdruck die Ermittlungen vorangetrieben und immer wieder einzelne neue Erkenntnisse bekannt gegeben. Am Mittwochabend (22. März) um 18 Uhr hatte zudem in der evangelischen Kirche in Freudenberg eine Gedenkfeier für das Mädchen stattgefunden.

Neue Details zum Fall von Luise bekannt

Wie jetzt inRLP.de berichtet, könnten neue Hinweise zur tödlichen Attacke auf Luise die Tat in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Auch das Tatmotiv soll laut neuen Berichten inzwischen deutlich klarer sein.