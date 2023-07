Kaum ein Kunde hat mitbekommen, dass der Fast-Food-Riese McDonald's Chips in seine Verpackungen eingebaut hat. Konkret handelt es sich dabei um RFID-Chips, die in Mehrwegverpackungen zuerst in Frankreich integriert wurden. Ein System, dass die Kette in der Zukunft aber überall integrieren möchte. Zusammen hängt dieser Schritt mit einer neuen Mehrwegpflicht, die im Januar 2023 in Frankreich in Kraft getreten ist.

Durch die Neuerung können die Verpackungen durch eine automatisierte Datenbank überwacht und nachverfolgt werden. Diese Datenbank liefert McDonalds Frankreich Echtzeitdaten über den jeweiligen Lagerbestand und den Nachschubbedarf mit einer Genauigkeit von bis zu 99 Prozent, so das RECYCLING magazin. Auch der Standort der Verpackungen kann verfolgt und überprüft werden. Das System: Radiowellen übertragen drahtlos Informationen an ein Lesegerät.

McDonald's verbaut Chips in Verpackungen - Neuerung soll auch in Deutschland eingeführt werden

Mithilfe der Chips sollen Verpackungen optimaler genutzt und wiedergefunden werden können. Auf diese Weise will der Fast-Food-Riese Müll reduzieren.

In Deutschland verfolge McDonald's ähnliche Pläne, bestätigte eine Sprecherin dem Nachrichtenportal t-online. Ein Teil der Verpackungen sei bereits mit den RFID-Chips ausgestattet. Im Gebrauch seien diese allerdings noch nicht. Vor einer nationalen Einführung soll die Technologie zunächst umfangreich getestet werden. Im Fokus stehen dabei die Möglichkeiten der Chips. So vor allem untersucht werden, welche Vorteile sie für die Restaurants, die Gäste und die Umwelt bringen kann.

Derzeit prüft McDonald's mit Fachexperten, welche rechtlichen Rahmenbedingungen für den Gebrauch der Chips in Deutschland eingehalten werden müssen. In Frankreich wurden nach Angaben des RECYCLING magazin bisher mehr als 1.200 RFID-Chips an McDonald's im ganzen Land geliefert.

Vorschaubild: © Christoph Schmidt/dpa