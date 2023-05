Maggi ruft Brühen zurück: Glas könnte enthalten sein

Wie der Konzern Nestlé mitteilt, ruft Maggi vorsorglich verschiedene Sorten der Maggi Brühe in der Glasverpackung zurück.

Was ist der Grund für den Maggi-Rückruf? Eine Unregelmäßigkeit im Glas könnte dazu führen, dass die Verpackung nicht die gewohnte Stabilität hat. Dadurch sei nicht auszuschließen, dass Glasbestandteile von der Verpackung in das Produkt gelangen könnten, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt.

Maggi ruft Brühen zurück

Vom Rückruf sind folgende Produkte von Maggi betroffen:

Maggi Gemüsebrühe Glas 119 g ; Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024

; Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024 Maggi Klare Brühe Glas 101 g; Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024

Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024 Maggi Hühnerbrühe Glas 92 g; Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024

Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024 Maggi Brühe mit Rind Glas 108 g; Chargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024

Verbraucher*innen, die eines oder mehrere der genannten Maggi-Produkte seit dem 19. April 2023 gekauft haben, sollen diese nicht mehr verzehren und dort zurückgeben, wo sie diese gekauft haben. Den Kund*innen wird der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bei Fragen können sich Kund*innen direkt an den Maggi Verbraucher-Service unter folgender Telefonnummer wenden: 0049 (0)69 6671-2841.

Das Unternehmen schreibt weiterhin, dass nur diese Chargen von dem Rückruf betroffen sind und alle anderen Produkte uneingeschränkt zum Verzehr geeignet sind.

