Leipzig vor 55 Minuten

Tragischer Badeunfall

Tödliches Unglück: Mann (33) will Freundin das Schwimmen beibringen - und geht in See unter

In Sachsen ereignete sich am Sonntag ein tragischer Badeunfall: Ein Mann wollte seiner Freundin in der Schladitzer Bucht bei Leipzig das Schwimmen beibringen und war plötzlich nicht mehr zu sehen. Seine Freundin holte umgehend Hilfe.