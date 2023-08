Käse-Rückruf: Käserei Studer ruft komplettes Sortiment zurück

Käse-Rückruf in Bayern: Wegen einer Kontamination mit dem Bakterium "Listeria monocytogenes" muss ein Hersteller sein gesamtes Sortiment zurückrufen. Kunden sollten daher wichtige Hinweise beachten und die Details zu den betroffenen Artikeln kennen.

Weil das Bakterium in einem "Füürtüfel"-Käse festgestellt worden war, hat die Käserei Studer entschieden, vorsorglich ihr gesamtes Sortiment an gereiftem Käse zurückzurufen. Ein Produkt des Herstellers ist zudem Ausgangsware zur Weiterverarbeitung für drei weitere Käsesorten (siehe unten). Die Artikel wurden auch in Bayern angeboten.

Käserei Studer startet Rückruf: Kunden sollen Käse nicht essen

Wer die Produkte bereits gekauft hat, soll sie nicht verzehren, sondern sie in den Supermarkt zurückbringen, wo sie gekauft wurden. Der Kaufpreis werde dann erstattet, heißt es in einer Mitteilung der Käserei.

Bei Personen mit einem intakten Immunsystem verläuft die Infektion mit Listeria monocytogenes meist unbemerkt, also mit milden Symptomen oder sogar ohne Symptome. Bei Risikogruppen wie älteren oder immungeschwächten Menschen, Schwangeren und ihren ungeborenen Kindern kann ein Verzehr von Lebensmitteln, die Listeria monocytogenes enthalten, aber zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Verbraucher, die diesen Käse gegessen haben und Symptome aufweisen, sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen. Diese können auch Wochen nach dem Verzehr noch auftreten.

Wer zuletzt Produkte der Käserei Studer gekauft hat, sollte diese vorsichtshalber nicht verzehren. Für drei Sorten gilt nämlich eine Lebensmittelwarnung. lebensmittelwarnung.de

Diese Details zum Rückruf sind für Kunden wichtig: