Das Wetter, welches heute auf Deutschland zukommt, ist "sehr sehr außergewöhnlich" für diese Jahreszeit. Das behauptet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Am Mittwoch (5. Juli) zieht ein Sommer-Orkan heran und soll "den ganzen Norden und Nord-Westen von Deutschland treffen". Die Sturmböen des Orkan-Tiefs "Poly" erreichen dabei extreme Geschwindigkeiten von 100 bis 140 Kilometer pro Stunde.

"Es besteht Lebensgefahr", warnt Jung, da Bäumen umstürzen und Äste unvermittelt abbrechen können. Außerdem erwartet er erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch das Wetter. Der Diplom-Meteorologe vermutet, dass der Bahnverkehr im Nord-Westen Deutschlands komplett stillgelegt werden könnte - wie es bei vergangenen Stürmen bereits vorgekommen sei.

Sommer-Orkan fegt über Deutschland hinweg - Danach kommt die große Hitze

Der Deutsche Wetterdienst stimmt mit dieser Prognose überein: Im Nord-Westen und Norden sind Sturmböen Beaufort 9 angekündigt -bis weit ins Binnenland hinein, zum Höhepunkt des Sturms am frühen Nachmittag.

In Schleswig-Holstein und an der Ostsee spitzt sich die Situation gegen Abend zu, mit teils schweren Sturmböen der Stärke Beaufort 10, vom Emsland bis nach Schleswig-Holstein vereinzelt orkanartige Böen Beaufort 11. Die Nordsee und das direkt angrenzende Binnenland erwarten orkanartige Böen oder Orkanböen Beaufort 11 bis 12 (100 bis 130 Kilometern pro Stunde).

Einzelne Schauer und Gewitter können im Laufe des Mittwochs auch im Rest von Deutschland auftreten. Lang anhaltenden Regen soll es aber nicht geben. Temperaturen bis 25 Grad sind möglich, im Norden etwas weniger. Dort ist es mit 18 bis 20 Grad der kühlste Tag der Woche.

Ausblick auf das Wochenende: Es wird heiß - möglicherweise bis zu 40 Grad

Der Donnerstag (6. Juli) wird wieder etwas wärmer bei maximal 26 Grad in Bayern und den Alpen. Am Freitag (7. Juli) "dreht die Hitze ordentlich auf" bei Höchstwerten von 35 Grad. Am Samstag (8. Juli) steigen die Temperaturen erneut an - auf Werte zwischen 31 Grad und 38 Grad. Laut dem Deutschen Wetterdienst erreichen die Temperaturen nicht mehr als 34 Grad. Auch die Prognose des Wetter-Experten "Stefan Ochs" für Franken stimmt damit überein.

"Die Hitze bleibt uns auch am Sonntag noch erhalten", erklärt Jung. Hier klettern die Werte je nach Region erneut auf 31 bis 38 Grad. Am späten Nachmittag können örtlich auch Schauer und Gewitter heranziehen.

Der Ausblick in die nächste Woche besagt "schwere Hitze auch am Montag". Im Südwesten erwartet der Wetter-Experte Temperaturen bis zu 40 Grad. Am Nachmittag sollen dann heftige Schauer und Gewitter herannahmen. Diese Kaltfront kann dabei Unwetter mit Hagel und Platzregen mitbringen. Am Dienstag (11. Juli) "ist das Gröbste durch". Überall seien Schauer und Gewitter möglich, bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad.

Das Wetter in der Folgewoche: Heiß und niederschlagsarm

Der Mittwoch (12. Juli) bleibt laut momentaner Prognosen auf dem gleichen Temperaturniveau, wie der Dienstag. Dann soll es Donnerstag (13. Juli) und Freitag (14. Juli) jeweils wieder wärmer werden, sodass am Freitag erneut Temperaturen bis 38 Grad auftreten können. Regen sei nicht in Sicht.

Vorschaubild: © Thomas Warnack (dpa)