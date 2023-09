Ein Lebensmittel-Hersteller aus Deutschland ist insolvent gegangen. Es handelt sich um die "Happy Cheeze GmbH", die veganen Käse aus etwa Cashews oder Blumenkohl herstellt. Dafür verantwortlich seien Liquiditätsprobleme wegen steigenden Rohstoffpreisen, Energiekosten und der Kaufzurückhaltung vieler Kunden.

In einem Gespräch mit der Lebensmittelzeitung bestätigte Insolvenzverwalter Moritz Sponagel: "Die Happy Cheeze GmbH mit Sitz in Cuxhaven intensiviert die bereits seit Anfang 2023 eingeleitete Restrukturierung und will sich in Zukunft mit effizienteren Strukturen und Prozessen im Markt neu aufstellen."

Hersteller von Käse-Ersatzprodukt ist insolvent - Sitz an der Nordsee

"Bis auf Weiteres" seien Betrieb und die 27 Beschäftigten gesichert. Mindestens bis Oktober 2023 können die Gehälter weiterhin ausgezahlt werden. Der Konzern hofft, das Geschäft fortführen zu können. Um zu prüfen, ob und wie er sich sanieren kann, wurde ein Insolvenzverwalter engagiert.

"Bei Dr. Mannah's entstehen aus wenigen natürlichen Zutaten nach der traditionellen Käserei-Methode der Fermentation leckere pflanzliche Käse-Alternativen. Dabei wird in unserer Manufaktur an der Nordsee Handarbeit und Liebe zum Detail großgeschrieben", mit diesem Werbespruch berichtet Dr. Mannah's auf seiner Website über die Herstellung der Produkte.

Dr. Mudar Mannah hat seine Tätigkeit als Arzt gegen das Käsereihandwerk getauscht und 2012 das Start-up "Happy Cheeze" gegründet. Weil ein Rechtsurteil verboten hat, Produkte als "Käse" zu vermarkten, die kein Käse aus Milchprodukten sind, wurde aus "Happy Cheeze" "Happy Cashew". Weil aber nach und nach Produkte in Dr. Mannah's Sortiment hinzukamen, die nicht aus Cashews bestehen, wurde der Markenname erneut geändert.

Vorschaubild: © pixabay.com/ congerdesign