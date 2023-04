Der TÜV hat dem wohl ältesten Auto Deutschlands am Montag die Straßentauglichkeit bescheinigt. Das fast 130 Jahre alte Exemplar des Modells Benz Victoria bestand die Hauptuntersuchung beim TÜV Nord im niedersächsischen Einbeck und bekam die Prüfplakette für zwei weitere Jahre, wie die Organisation mitteilte. Von Dienstag an ist das Fahrzeug, das eher wie eine Kutsche aussieht, wieder im Automuseum PS-Speicher in Einbeck zu sehen.

Für das Auto mit der Modellnummer 99 gelten zahlreiche Sonderregelungen. Weil es nur kerzenbeleuchtete Lampen besitzt, darf es nur tagsüber gefahren werden. Sicherheitsgurte sucht man in dem Oldtimer ebenfalls vergeblich. Und zum Blinken muss immer eine große Kelle an Bord sein.

Fast 130 Jahre auf der Motorhaube - Deutschlands ältestes Auto besteht TÜV

1894 wurde die Benz Victoria gebaut und wurde angeblich von Carl Benz höchstpersönlich an den badischen Textil-Unternehmer Alexander Gütermann übergeben. Mehrere Generationen blieb der Wagen in Familienbesitz - bis der Auto-Liebhaber Karl-Heinz Rehkopf das altehrwürdige Gefährt nach Norddeutschland holte.

Zuletzt war das Auto vor zwei Jahren auf dem Prüfstand gewesen, auch damals gab es keine Beanstandungen. "Wir pflegen das Fahrzeug ja ohnehin das ganze Jahr über", sagte ein Sprecher des Museums. Der Wagen kommt mit seinen sechs PS auf bis zu 30 Kilometer pro Stunde. Er hat einen Drei-Liter-Motor mit einem Zylinder und wird über eine Lenkstange gesteuert. Laut TÜV könnte es auch das älteste Auto der Welt sein

Übrigens hält die Benz Victoria nicht nur den Rekord als ältestes zugelassenes Auto in der Bundesrepublik. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen EIN-PS 10H hat noch in einem anderen Sinne deutsche Automobilgeschichte geschrieben. Denn Alexander Gütermann war damals gerne recht flott unterwegs - und kassierte den wohl ersten Strafzettel der Welt für zu schnelles Fahren. Dieser kostete den Magnaten im Jahr 1895 noch drei Mark.