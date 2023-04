Deutschland vor 30 Minuten

Tauschgeschäft

Haus gegen Boot: kurioses Angebot bei Kleinanzeigen-Portal

Dieses Angebot auf Ebay-Kleinanzeigen ist wahrlich skurril: In Rheinland-Pfalz, genauer in Neidenbach, will ein Mann sein Haus gegen ein Boot eintauschen, um damit in Griechenland übers Meer zu schippern.