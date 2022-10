Der Oktober "mausert sich immer mehr zum Mildmonat", sagt der Wetter-Experte Dominik Jung. In rund 1500 Metern Höhe erreichen die Temperaturen oft um 10 bis 15 Grad. Damit sollte klar sein, dass es selbst in den Hochlagen der Alpen nicht für einen ersten Wintereinbruch reichen wird. Selbst auf der fast 3000 Metern hohen Zugspitze pendeln die Höchstwerte bis Monatsende meist um 4 bis 8 Grad. Das ist für die Jahreszeit dort oben sehr warm.

Das Wetter von Anfang Oktober 2022 ähnelt den Höchstwerten aus Ende Mai oder Anfang Juni, "aber eher weniger normal für eine zweite Oktoberhälfte". Daran wird sich laut Jung in den kommenden 10 bis 14 Tagen kaum etwas ändern. Die Werte pendeln am Tag zwischen 15 und knapp 20 Grad. Nachts liegen sie etwa bei 10 Grad. Bis Anfang November wird sich an der für die Jahreszeit sehr warmen Wetterlage nichts ändern. "Ein markanter Temperatursturz ist nicht in Sicht. Für die ganz harten Winterfreunde gibt es derzeit kaum etwas zu holen, weder Kälte noch Schnee und das selbst in den Hochlagen der Alpen nicht."

Jung weist darauf hin, dass man aufgrund der Oktober-Temperaturen keine Aussage über den Winter oder den Folgemonat treffen kann - entgegen der Behauptungen anderer Experten. "Das jedoch wie immer totaler Unsinn und wissenschaftlich auch gar nicht nachweisbar. Kein Monat wird vom Wetter des Vormonats 'beeinflusst'."

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: 13 bis 22 Grad, in der Mitte etwas Regen, sonst meist ganz nett mit Sonnenschein

Freitag: 16 bis 22 Grad, mehr Wolken, zeitweise etwas Regen

Samstag: 16 bis 21 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer

Sonntag: 15 bis 22 Grad, durchwachsen, teilweise Schauer, aber auch Sonnenschein

Montag: 16 bis 21 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

Dienstag: 15 bis 19 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kaum Schauer

Mittwoch: 15 bis 22 Grad, sehr warm, immer wieder Sonne, kaum Schauer