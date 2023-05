Bremen vor 49 Minuten

Unglück

War alleine unterwegs: Junge (3) von Zug erfasst und tödlich verletzt

Schreckliches Unglück in der Hansestadt Bremen: Ein dreijähriger Junge ist am Donnerstagvormittag von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bub war ganz alleine unterwegs - seine Familie hatte ihn am Morgen als vermisst gemeldet.