Am Samstag (14. Januar 2023) startete die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL und RTL+. In diesem Jahr ist nicht nur Pop-Titan Dieter Bohlen wieder dabei: Schon in der ersten Folge versucht auch Aileen Sager die Jury überzeugen zu können und den Sprung in den Recall schaffte?

Update: 16.1.2023: Bohlen spricht bei Aileen vom "Million-Dollar-Lachen"

Aileen stammt aus Birkenfeld in der Nähe von Pforzheim, wo sie schon als Kind viel Musik gemacht hat. Mit dem Können, das sie sich dabei angeeignet hat, will die 22-Jährige nun die DSDS-Jury überzeugen. Damit muss sich die Pfälzerin nicht nur dem Urteil von Dieter Bohlen stellen, auch der ehemalige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi sowie die Musikerinnen Katja Krasavice und Leony bewerteten ihren Auftritt.

Das musikalische Vorbild von Aileen sind nicht etwa bekannte Sängerinnen wie Taylor Swift oder Katy Perry, sondern ihr Opa, denn gemeinsam mit ihm macht sie bereits seit vielen Jahren Musik. "Mein Opa inspiriert mich einfach, von ihm habe ich das Talent geerbt!", sagte die Birkenfelderin gegenüber RTL. Dieses Talent liegt nicht nur im Gesang, Aileen spielt auch Gitarre und schreibt eigene Songs.

In der aktuellen Folge versuchte sie nun die Jury von ihrem Talent zu überzeugen und immer mit dabei: Ihr Opa. Er unterstütze sie überraschenderweise auch vor der Jury, denn diese ließ ihn sofort zu sich holen, als sie von der besonderen Beziehung der beiden hörte. "Sie ist die beste Sängerin, die mich bisher begleitet hat" erklärt er stolz und durfte sich sogar dazu setzen.

Jury: Aileen hat Ähnlichkeit mit Pamela Reif

Die Jury war schon vor der ersten Sekunde völlig hin und weg von der Blondine. Begeistert bemerkte Jurymitglied Katja Krasavice die Ähnlichkeit zwischen Aileen und der ebenfalls blonden Influencerin Pamela Reif. "Du bist ja richtig, richtig hübsch" erklärt sie der Kandidatin. Diese gibt schließlich den Schlagersong "Ich sterb' für dich" von Vanessa Mai zu besten, was jedoch nicht auf große Begeisterung stößt. Pietro Lombardi ist etwas enttäuscht: Er hätte sich einen Popsong von der 22-Jährigen gewünscht, doch er glaubt, das wäre mit ihrer Stimme zu schwer.

Dieter Bohlen ergreift das Wort und macht sich stark für Aileen. Immerhin habe er das Lied produziert und sie singe nicht besser als Originalinterpretin Vanessa Mai. "Doch wichtiger ist, was in deinem Gesicht passiert, du hast ja das Million-Dollar-Lachen". Die Pfälzerin kann ihr Lachen direkt zu Beweis stellen, denn sie erhält viermal das Ja und den begehrten Recall-Zettel.

Aileen soll ins Fernsehen - 22-Jährige bekommt den Recall-Zettel

Doch Pop-Titan Dieter Bohlen ist noch nicht fertig mit Aileen. Er schmiedet bereits Zukunftspläne für die Kandidatin, sollte es mit dem Singen doch nicht klappen. "Sollte ich das hier noch 10 Jahre machen, kannst du die Liveshows moderieren, da wäre ich stolz drauf" informiert er die erfreute Aileen, welche direkt im nächsten Segment ihr Können unter Beweis stellen kann.

Mit ihrer Teilnahme bei der RTL-Kultshow wolle sich Aileen einen lang ersehnten Wunsch erfüllen und vor einem Millionenpublikum auftreten. Das hat sie auf jeden Fall schon mal geschafft, doch wer wissen will, wie sie sich im Recall schlägt, muss am kommenden Samstag um 20.15 bei RTL einschalten.

Hinweis in eigener Sache: In einer ersten Version des Artikels ist fälschlicherweise Birkenfeld in Rheinland-Pfalz angegeben worden. Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen.