Erst vor Kurzem kündigte der Discount-Supermarkt Lidl Änderungen in seinem Sortiment an. Nun soll es schon wieder eine Neuerung geben, mit der Lidl einer ganz anderen Branche zur Konkurrenz werden kann.

Mit einer neuen Eigenmarke namens Parkside tritt Lidl online in Erscheinung. Heimwerker*innen können sich also nach Belieben den Gang in den Baumarkt sparen und im Lidl-Onlineshop oder bei Amazon, Ebay oder Otto fündig werden.

Eigenmarke Parkside: Lidl vertreibt nun auch Baumarkt-Artikel

Zu den Baumarkt-Artikeln, die unter der Lidl-Marke Parkside laufen, zählen alle möglichen Werkzeuge - unter anderem Handsägen, Akkuschrauber, Schraubendreher-Sets, Feinmechaniker-Sets oder auch Anti-Statik-Pinzetten.

Das Heimwerker-Sortiment enthält nicht nur Werkzeug. Auch Gartenpflege-Utensilien bis hin zu Rasenmähern mit Elektrobetrieb gehören zu den Online-Angeboten. Insgesamt bietet der Discounter 688 Parkside-Produkte an, wie die Lebensmittel-Zeitung (LZ) berichtet.

Scheinbar nehmen deutsche Baumarkt-Riesen die Discounter-Eigenmarke noch nicht für voll. Lidl werde bereits für seine günstigen Werkzeuge im Netz gefeiert, während Hornbach, Obi, Lidl und Bauhaus in keinster Weise darauf reagieren. Obi wolle sogar sein Sortiment verkleinern, indem Artikel mit geringen Verkaufszahlen aus dem Sortiment fliegen.

Noch nicht als Konkurrenz betrachtet: Werden Baumarkt-Riesen bald auf Discounter aufmerksam?

Auch andere Discounter, wie Aldi und Norma werden wohl bislang nicht als Konkurrenz betrachtet. "Sie realisieren nicht, dass ihnen die Discounter und der Lebensmitteleinzelhandel Umsatz wegnehmen", berichtet ein Experte der LZ.

Es sieht danach aus, als versuchten Discounter ihre Umsatzeinbußen im Lebensmittel-Bereich durch Non-Food-Artikel auszugleichen. Allerdings könne man den Trend auch umgekehrt beobachten: Im Kassenbereich von Baumärkten werden vermehrt Süßigkeiten und Snackprodukte angeboten. Zudem sehe man vermehrt, wie Baumärkte "auch Backfilialen in den Eingängen ihrer Märkte eröffnen", so t-online. Lebensmittel müssen Baumärkte aber nicht preisgünstiger als die Konkurrenz anbieten, da es nur eine Nebeneinnahmequelle darstelle.