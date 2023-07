Im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) geht die Sommersaison 2023 in ihre heiße Phase. Und ganz gleich, ob man von einer kühlen Brise an nordischen Fjorden träumt oder sich am liebsten zwischen Palmen und türkisblauem Wasser entspannt – das Europa-Park Erlebnis-Resort lädt zu einer atemberaubenden Reise über den Kontinent ein. Mit über 100 Attraktionen und Shows, landestypischer Architektur und authentischer Küche ist Deutschlands größter Freizeitpark das ideale Ausflugsziel für die ganze Familie im Sommer. Wir verlosen in Kooperation mit dem Europa-Park zweimal zwei Ehrenkarten.

Europa-Park 2023: Liechtenstein ist der 16. europäischen Themenbereich

Zu den Höhepunkten der Sommersaison 2023 gehört der neueste Themenbereich in Rust: Mit dem Fürstentum Liechtenstein hat ein weiteres europäisches Land Einzug in die Themenwelt des Europa-Parks erhalten. Der 16. Europäische Themenbereich wurde pünktlich zum Sommer 2023 eröffnet und liegt zwischen der Schweiz und England in Deutschlands größtem Freizeitpark.

Im Mittelpunkt steht die neue "Liechtensteiner Ballonfahrt", deren bunte Ballons die Namen Liechtenstein, Vaduz und Triesenberg aus dem Fürstentum tragen. Die nun komplett überarbeitete Ballonfahrt ist ein Attraktions-Klassiker im Europa-Park, der erstmals 1996 eröffnet wurde. In dem Karussell sitzen die Gäste in Gondeln, die wie Heißluftballons gestaltet sind. Die gemütliche Fahrt mit zehn Ballons ist besonders bei kleinen Kindern beliebt und kann mit Eltern und Großeltern erlebt werden.

Komplett neu ist der "Liechtensteiner Platz" mit dem großen Wappen des Fürstentums. Zudem erwartet die Gäste im Park eine Miniaturausgabe des "Liechtensteiner Weges", der im Original in mehreren Wanderetappen durch alle elf Gemeinden des Fürstentums führt. Im Europa-Park werden interaktiv Informationen über Kultur, Wirtschaft und Tourismus des Fürstentums vermittelt. Geplant sind auch Folklore- und Brauchtumsveranstaltungen bei einem jährlichen Liechtensteiner Fest im Europa-Park.

Sommer-Erlebnisse, Wasserspaß und Erlebnisküche

Nur wenige Schritte entfernt befindet der österreichische Themenbereich, wo das Kaisertum Einzug hält. Wenn die Gäste sich auf "Josefinas kaiserliche Zauberreise" begeben, fahren sie in prächtig geschmückten Booten durch den Schlossgarten der österreichischen Kaiserin Josefina. Ein besonderes Highlight: Die neuen Boote sind mit einem kleinen Tisch ausgestattet und laden zum Picknick auf dem idyllischen See im Herzen des Europa-Park ein. Im griechischen Themenbereich führt Nikola Tesla die Zuschauer im neuen 360-Grad-Filmabenteuer "Nikola Tesla's Beautiful Croatia" im Traumzeit-Dome zu den schönsten Orten Kroatiens. Gleich nebenan garantiert die Wasserachterbahn "Poseidon" eine erfrischende Abkühlung an heißen Tagen und eine postkartenreife Kulisse.

Wer sich selbst in die Fluten stürzen möchte, findet in der ganzjährig geöffneten Wasserwelt Rulantica neben zahlreichen Rutschen auch ein großes Wellenbecken und den Wild River "Vildstrøm". In "Tønnevirvel" liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln, die sich im glasklaren Nass drehen. Für noch mehr Action sorgt seit diesem Jahr "Vikingløp", die größte Speed-Rutsche Europas.

Eine aufregende Reise für die Sinne erleben die Gäste der kulinarischen Weltneuheit Eatrenalin. Seit November 2022 begeistert das Fine Dining Restaurant mit seinem Zusammenspiel aus hochwertiger Spitzenküche und visuellen, akustischen, olfaktorischen sowie haptischen Erfahrungen. Das Herzstück von Eatrenalin ist der "Floating Chair", ein innovatives Fahrsystem von MACK Rides, das den Gast durch die unterschiedlichen Genusswelten schweben lässt. Seit Mai 2023 verwöhnt das internationale Küchenteam rund um Pablo Montoro die Gäste mit einer neuen Menü-Komposition

Sommernachtsparty, Otto Waalkes und "Immer wieder sonntags": Die Termine im Europa-Park

Zudem können sich die Besucher wieder auf zahlreiche Events mit Artisten, Tänzern, Musikern und Sängern freuen. Hochkarätige Künstler aus der ganzen Welt bieten Tanz und Akrobatik, zauberhaften Illusionen, auf dem Eis oder hoch zu Pferd. Im Sommer begeistert unter anderem die High Diving-Show "Retorno dos Piratas" mit internationalen Athleten und ihren waghalsigen Sprüngen aus bis zu 25 Metern Höhe ins Becken vor der Wasserachterbahn "Atlantica SuperSplash". Der portugiesische Themenbereich mit seinem mediterranen Charme bietet dabei das ideale Urlaubsflair für die einzigartige Darbietung.

Außerdem stehen diese Veranstaltungstermine im Sommer fest:

bis 9. September - Rulantica Vibes: Man nehme einen türkisblauen Pool, erfrischende Cocktails und Chill-Out Musik – fertig sind die Rulantica Vibes! Ab 19 Uhr lässt sich ein entspannter Sommerabend vor der spektakulären Kulisse der Outdoor-Rutschenwelt Svalgurok erleben. Die Rulantica Vibes sind ideal für all diejenigen, die sich nach einem sommerlich-gechillten Abend mit entspannenden Sounds und coolen Drinks sehnen. Das Event ist im Rulantica Ticket enthalten.

Bereits seit 2020 gibt es im Europa-Park Jahr mit YULLBE eine VR-Experience. Im Bereich zwischen der Wasserwelt Rulantica und dem 4-Sterne Superior Hotel "Krønasår" können Einsteiger wie Profis auf 600 Quadratmetern die faszinierende Welt der virtuellen Realität in verschiedensten Facetten erleben. Dabei haben die Besucher die Wahl zwischen den Experiences YULLBE GO und YULLBE PRO, die sich sowohl hinsichtlich der Dauer, des Inhalts als auch des technischen Equipments unterscheiden. Von Zeit zu Zeit stehen außerdem immer wieder neue Erlebnisse zur Verfügung.

Aktuell können sichi Besucher auf eine Expedition ins All, in den verzauberten Europa-Park oder ins Hamburger Miniatur Wunderland freuen. Seit diesem Frühjahr begeistert dort zudem die 30-minütige YULLBE PRO Experience "Amber Blake: Operation Dragonfly". Das neue Abenteuer basiert auf der Comic-Reihe Amber Blake des belgischen Supermodels Jade Lagardère und lässt die Gäste in einen interaktiven 3D-Agenten-Thriller eintauchen. Im blue fire Dome im Themenbereich Island tauchen die Gäste außerdem für zehn Minuten in eines der vielfältigen YULLBE GO Erlebnisse ein.

YULLBE steht für innovative Virtual-Reality-Erlebnisse, bei denen die ganze Familie die Grenzen ihrer gewohnten Realität hinter sich lässt. Eine Besuch des Bereich bietet sich als Ergänzung für den Aufenthalt im Europa-Park an. Außerdem kann die VR-Experience mit einem Besuch des Abendkinos oder eines Events im Europa-Park verbunden werden.

Europa-Park: Öffnungszeiten im Sommer 2023

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2023 (25. März bis 29. September 2023) täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet, wobei in der Hauptsaison längere Öffnungszeiten möglich sind.

täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet, wobei in der Hauptsaison längere Öffnungszeiten möglich sind. Informationen zu Eintrittspreisen und zur Ticket-Buchung für den Europa-Park gibt es hier.

Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig).

ist täglich von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet (gesonderte Tickets und vorherige Online-Buchung notwendig). Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07822 77 66 88 und auf den offziellen Homepages des Europa-Parks.

Arbeiten an neuer Achterbahn gehen voran

Inzwischen investiert der Europa-Park weiter in neue Attraktionen. Derzeit entsteht eine neue Achterbahn, die laut Angaben des Parks "eine der modernsten und spektakulärsten Anlagen in Europa" sein wird. Die 32,5 Meter hohe Attraktion soll nach ihrer Fertigstellung 1385 Meter lang sein und einen kroatischen Bezug haben. Darüber hinaus verfügt sie über knapp 300 sogenannter Statoren, die die Züge gleich viermal katapultartig auf bis zu 90 km/h beschleunigen, davon einmal rückwärts. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

