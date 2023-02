Eigentlich wollte Aldi Süd die Kassenbereiche in seinen Filialen ausbauen. Dazu gehören Selbstbedienungskassen, die vor allem in "urbanen Räumen" zum Einsatz kommen sollen, teilte das Unternehmen mit. Doch nicht an jedem Standort scheint der Plan aufzugehen.

In Köln sind die Selbst-Scannerkassen schon länger in einigen Filialen des Discounters aufgestellt. Vor allem für schnelle Einkäufe, wenn im Supermarkt viel los ist, sind sie praktisch. Trotzdem hat Aldi Süd im Stadtteil Niehl die Selbstbedienungskassen nun wieder abgeschafft, berichtet der "Express".

Neuer Service wieder eingestellt: Aldi Süd schließt SB-Kassen in Kölner Filiale

An den neuen Kassen soll zu viel geklaut worden sein, besonders Backwaren, erzählte eine Zeugin der Zeitung. Die mutmaßlichen Täter seien Jugendliche von den benachbarten Schulen. Sie sollen oft mehr Brötchen und Teilchen einpacken, als sie später an der "SB-Kasse" bezahlen.

Tatsächlich liegen drei Schulen im Umfeld der Aldi-Filiale. Zur Pausenzeit sei es auch entsprechend voll im Supermarkt, die Selbstscanner-Kassen haben die Mitarbeitenden also sicherlich entlastet. Gleichzeitig verliert man bei so vielen hungrigen Schüler*innen leicht den Überblick - und macht es Dieben leichter. Jetzt ist daher wieder viel Geduld nötig, wenn man in der Pause einkaufen will.

Ob die Selbstbedienungskassen wirklich wegen Diebstählen abgebaut wurden, lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen. Aldi Süd hat bislang keine Angaben dazu gemacht, auch zur Zahl der Diebstähle und geklauten Produkte gibt das Unternehmen keine Zahlen heraus.

War es das jetzt schon mit dem neuen Konzept? Wahrscheinlich nicht. An anderen Standorten in Köln sind die Selbstbedienungskassen weiter in Betrieb. Schon seit 2021 testet Aldi den Service dort, in Großbritannien und der Schweiz hat sich das Konzept ebenfalls bewährt. Das Ende der SB-Kassen in Niehl könnte schlichtweg mit dem Ende der Testphase zusammenhängen. Mit dem Ausbau des neuen Kassen-Systems wird es wohl wie geplant vorangehen. Was Aldi Süd neben Selbst-Scannerkassen noch alles für seine Kundschaft ändern will, lest ihr hier.