Immerfort, selbst im Sommer, bleibt die Gesetzgebung in Bewegung und unterliegt stetigen Veränderungen. Der kommende August 2023 wird keine Ausnahme sein, da es neben neuen Gesetzen auch einige Änderungen geben wird. Hier erfährst du alles, was dich erwartet.

Änderungen im August: Leuchtstoffröhren-Aus, Steuererklärung und Android-Änderung

Jeder kennt die langen, flackernden Leuchtstoffröhren, die vor allem in Horrorfilmen zum unheimlichen Ambiente beitragen. Doch zumindest in Deutschland wird damit ab August 2023 Schluss sein. Die klassischen Leuchtstoffröhren, sowie Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen, werden durch ein neues Gesetz aus dem Verkehr gezogen und dürfen nicht mehr verkauft werden. Damit geht eine Ära zu Ende und macht Platz für energieeffizientere und umweltfreundlichere Beleuchtungstechnologien.

Während diejenigen, die für das Jahr 2021 eine Steuererklärung selbst erstellt und bereits abgegeben haben, diese längst erledigt haben, durften sich Steuerpflichtige, die auf die Unterstützung eines Steuerberaters angewiesen waren, etwas mehr Zeit lassen. Dennoch rückt die Frist näher, obwohl sie aufgrund pandemiebedingter Änderungen verlängert wurde. Bis zum 31. August muss die Steuererklärung auch in diesem Fall eingegangen sein, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Hilfreiche Steuer-Software findest du hier*.

Im August 2023 erwartet euch eine bedeutende Änderung von Google und Samsung für Smartphones mit dem Android-Betriebssystem (hier geht es zu den aktuellen Handy-Bestsellern auf Amazon*). Die Einführung der neuen Regelungen namens Android 14 hat zum Ziel, dass im Hintergrund laufende Apps nicht mehr unerwartet beendet werden, wodurch beispielsweise der Wecker nicht mehr versehentlich ausgeschaltet oder Nachrichten nicht verschickt werden. Der Startschuss für diese Neuerung ist der 31. August. Eine weitere positive Auswirkung dieser neuen Regelungen ist die Verlängerung der Akkulaufzeit, da strikt zwischen Apps im Vordergrund und im Hintergrund unterschieden wird.

Cinderella-Überarbeitung bei Disney, Frauen-WM im Free-TV, neuer Ausbildungsberuf

Für die Liebhaber*innen der alten Zeichentrickfilme auf Disney+ wird es im August 2023 eine aufregende Veränderung geben. Der Film "Cinderella" aus dem Jahr 1950 wird einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, restauriert und für die 4K-Qualität optimiert. Neben den Bildern wurde auch die Tonspur sorgfältig bearbeitet, um sie zeitgemäß zu gestalten. Ab dem 25. August 2023 können sich alle Fans mit einem Disney+-Abonnement auf die UHD-Version freuen. Wer nicht warten will, kann sich die 4K-Ultra-HD-Blu-ray bei Amazon holen*.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland läuft vom 20. Juli bis zum 20. August. Kurz vor dem Start der Veranstaltung konnten sich ARD & ZDF sowie die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit dem Weltverband FIFA darauf einigen, alle 64 Spiele doch im Free-TV zu zeigen.

Ab dem 1. August 2023 wird der Beruf des "Gestalters für immersive Medien" zu einem offiziellen Ausbildungsberuf. Diese Person gestaltet computergenerierte Umgebungen oder fügt virtuelle Informationen hinzu, um Nutzer*innen ein immersives Erlebnis zu bieten. Beispielsweise entwirft sie Welten, die in einer VR-Brille (Virtuelle Realität) erlebt werden können, oder entwickelt eine App, die mithilfe der Handykamera (AR - Augmented Reality = erweiterte Realität) zusätzliche Informationen zur realen Umgebung hinzufügt.

Änderung im August 2023: Mindestlohn, Plug-in-Hybrid-Autos, Xbox

Geld- und Werttransporteure sind oft in Gangsterfilmen zu sehen und haben dort meist kein leichtes Schicksal. Aufgrund der hohen Verantwortung und des damit verbundenen Risikos erhalten sie einen höheren Mindestlohn im Vergleich zu anderen Berufen. Allerdings variieren die Mindestlöhne in diesem Bereich je nach Bundesland. Eine Anpassung findet nun zum 1. August 2023 in Nordrhein-Westfalen statt: Der Mindestlohn wird von bisher 20 Euro auf 20,64 Euro pro Stunde erhöht.

Ab dem 1. August 2023 wird es eine Änderung für die Förderung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen geben. Bisher konnten sich Autokäufer*innen auf eine attraktive staatliche Fördersumme freuen. Doch ab diesem Stichtag ist diese Förderung Geschichte, da sie nur noch für Fahrzeuge gilt, die eine elektrische Mindestreichweite von 80 Kilometern aufweisen können. Auch bei Dienstwagen mit Hybrid-Modellen werden die Bedingungen deutlich strenger. Die Fahrzeuge werden nur noch bevorzugt besteuert, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie mehr als 50 Prozent der Fahrtstrecken im reinen Elektrobetrieb zurücklegen. Andernfalls wird der Regelsteuersatz fällig. Allerdings ist die Umsetzung dieses Konzepts bisher mehr Theorie als Praxis, da es derzeit keine Technik gibt, die diese Informationen auslesen könnte, und es ist unklar, wer für das Auslesen verantwortlich sein soll.

Ab dem 1. August 2023 wird der Preis für die Xbox Series X von 500 Euro auf 550 Euro angehoben. Gleichzeitig wird auch der Abonnementpreis für den Xbox Gamepass steigen: Der Standardpreis steigt von 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat, während der Abonnementpreis für den Xbox Gamepass Ultimate von 12,99 Euro auf 14,99 Euro pro Monat angehoben wird.