Unter dem Motto „Der Welt entrückt“ finden mit insgesamt 13 Konzertaufführungen vom 18. bis 30. Juli 2023 unter der Leitung des Intendanten Josef Kröner die Herrenchiemsee-Festspiele 2023 statt. Als Schirmherr fungieren Seine Königliche Hoheit Herzog Franz von Bayern und Maestro Kent Nagano.

Die Besucher erwarten neben einer traumhafter See- und Alpenkulisse auf dem Chiemsee ein mit höchstem künstlerischem Anspruch zusammengestelltes Konzertprogramm. Wir verlosen 3x2 Tickets für ein Haydn-Konzert im Rahmen des Events, das als "Klassikfestival-Juwel im jährlichen europäischen Festivalkalender" gilt.

Herrenchiemsee-Festspiele vom 18. bis 30. Juli 2023: Klassikfestival-Juwel mit über 20 Jahren Geschichte

Nach der erzwungenen Pandemie-Pause 2020 und 2021 konnten die Festspiele im vergangenen Jahr wieder stattfinden, teilt der Veranstalter mit. "Mit ausgesprochen positiver Resonanz seitens des Publikums und Presse sowie einer Auslastung von über 95 Prozent gehörte der letzte Sommer zu den erfolgreichsten in der über 20-jährigen Geschichte der Festspiele", meldet die MünchenMusik GmbH & Co. KG.

Auch in der aktuellen Saison kann Intendant Josef Kröner zahlreiche international renommierte Künstlerinnen, Künstler und Ensembles auf den Inseln im Chiemsee willkommen heißen. Schirmherr Kent Nagano wird mit insgesamt vier Konzerten mit drei unterschiedlichen Ensembles umfassend ins diesjährige Programm eingebunden sein.

Außer der heimischen KlangVerwaltung werden dieses Jahr neben weiteren Klangkörpern das Kammerorchester Basel, Concerto Köln, das Kammerorchester München und die Hofkapelle München zu Gast sein. Rebekka Hartmann an der Violine, der Pianist Tobias Koch am Hammerflügel oder die junge Sopranistin Nikola Hillenbrand seien als konzertierende Solisten stellvertretend genannt.

13 Konzerte auf den Chiemsee-Inseln - "Weltgetöse" und Haydn als Programmschwerpunkte

Traditionell finden die ersten beiden Konzerte des Festivalprogramms im Münster Frauenchiemsee statt. Erst danach beherbergt der prunkvolle Spiegelsaal im Königlichen Schloss Herrenchiemsee alle weiteren Aufführungen. Wie im allerersten Jahr setzt Johann Sebastian Bach auch diesmal den ersten Ton. So werden am 18. Juli die Gabrieli Singers und das Orchester der KlangVerwaltung mit ausgewählten, thematisch mit dem Erzengel Michael befassten Bachkantaten das Eröffnungskonzert spielen.

Ebenfalls im Münster Frauenchiemsee bringt am Tag danach das Vokalensemble LauschWerk und die Violinistin Rebekka Hartmann unter der Leitung von Kent Nagano „Mysterien der Renaissance“ zu Gehör.

Die Aufführung umfasst einige der neu transkribierten Meisterwerke, die im Chigi-Kodex enthalten sind. Im Mittelpunkt steht dabei der Komponist Johannes Ockeghem, der mit seinen Werken für den königlichen Hof von Frankreich die Entwicklung von der Hoch-Renaissance zum Barock maßgeblich vorangetrieben hat.



Dramaturgisch fußt das Festspielprogramm in seinem Motto auf den von König Ludwig II. inspirierten Begriff „Weltgetöse“ und lädt den Besucher auf eine musikalische Entdeckungsreise durch die diversen Epochen der Musik und der europäischen Geschichte ein. Die Bandbreite der entdeckerischen Möglichkeiten ist hierbei weit gesetzt. Der Weg wandelt entlang eines Virtuosen in Italien und Böhmen betitelten Konzertabends am 20. Juli über die Vivaldis Werke aufgreifende Aufführung La Tempesta Di Mare (23. Juli). Weitere Stationen sich Händels Die Elemente (24. Juli) und Europas Wege mit Werken von Telemann und Mozart (29. Juli).

Ticket-Gewinnspiel: Joseph Haydns Abschiedssymphonie im prunkvollen Spiegelsaal erleben

Ein zweiter Schwerpunkt des Herrenchiemsee-Festivalprogramms 2023 ist dem Werk Joseph Haydns gewidmet, der nicht nur als bedeutender Vertreter der Wiener Klassik gilt. Wohl kein anderer Komponist vor oder nach ihm hat die abendländische Musik tiefgreifender verändert, besonders auch durch sein Wirken als europäischer Kosmopolit.

Mit dem Konzert für Violoncello und Orchester Nr.1 (Sturm und Drang-Konzertabend am 21. Juli) der Abschiedssymphonie (25. Juli), der Schöpfung (28. Juli) und (als Abschlusskonzert der Festspiele) einer Sinfonia Concertante (Sinfonie Nr. 105 in B-Dur) am 30. Juli wird dem weiten Schaffensspektrum Haydns großzügig Raum gegeben.

In Kooperation mit dem Veranstalter verlost inFranken.de 3x2 Eintrittskarten für das Konzert der Abschiedssymphonie von Joseph Haydn am Dienstag, 25. Juli 2023. Beginn ist um 19 Uhr im Spielsaal.

Wichtige Informationen für die Gewinnspiel-Teilnehmer:

Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergegeben, sie stehen dann auf der Gästeliste des Haydn-Konzerts.

des Haydn-Konzerts. Verlosungskarten werden am Veranstaltungstag an der Abendkasse am Hafen in Prien/Stock hinterlegt. Die Schifffahrt ist in den Tickets inbegriffen.

hinterlegt. Die ist in den Tickets inbegriffen. Die Abendkasse befindet sich im Informationsschalter der Chiemsee Schifffahrt und ist während der Festspiele von 16.45 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Die Abfahrt der Schiffe erfolgt um 17 Uhr, 17.30 Uhr und 18 Uhr

Anfahrt: von der Autobahn A8 über die Ausfahrt 106 „Bernau“ bis zum Hafen in Prien/Stock

Die Adresse des Parkplatzs Chiemsee Schifffahrt: Seestraße 108, 83209 Prien am Chiemsee

Das Parken ist für alle Festspielgäste kostenlos, die Schranke ist nach dem Konzert geöffnet.

Der Welt entrückt – die Festspiele als atmosphärisches Gesamtpaket

Ein Besuch der Herrenchiemsee Festspiele stellt für jeden Zuschauer ein herausragendes atmosphärisches Gesamtereignis dar. Dieses beginnt bereits mit der Schiffstraverse über den Chiemsee. Die Aussicht auf die traumhafte Landschaft auf und um den See, sowie der demütig machende Blick auf die Alpenkulisse stimmt darüber hinaus auf die Konzerte im Münster oder im Spiegelsaal erwartet.

Der Service für die Festivalgäste beginnt beim freien Parken in Prien, der kostenlosen Überfahrt auf die jeweilige Konzertinsel, den Shuttlemöglichkeiten für gehbehinderte und mobil eingeschränkte Personen, den kostenlosen Einführungsvorträgen oder den vergünstigten Schlossführungen, die der Besucher auf Wunsch dazubuchen kann.

Das ausführliche Festivalprogramm, weitere Informationen und Ticket gibt es auf der offiziellen Homepage der Herrenchiemsee-Festspiele.

