Die Kinder mal wieder vom Bildschirm weglocken zum Familienausflug? Wie wäre es mit einem Film-Drehort als Ausflugsziel? Wir stellen einige lohnende Ziele vor, an denen Kinder- und Jugendfilme entstanden. Begebt euch auf Spurensuche: Was erkennt ihr wieder?

Bamberg: Auf den Spuren vom Sams und magischen Tieren

Wegen seiner einzigartigen Altstadt ist das oberfränkische Bamberg ein begehrter Ort für Filmdreharbeiten. Auch der beliebte Kinderfilm "Das Sams" und die beiden Fortsetzungen "Das Sams in Gefahr" und "Sams im Glück" wurden hier gedreht."Das Sams", nach der Geschichte des aus Bamberg stammenden Autors Paul Maar, kam 2001 in die Kinos: Das Sams (Christine Urspruch), ein freches Wesen mit Rüsselnase und Wunschpunkten, bringt das Leben des braven Herrn Taschenbier (Ulrich Noethen) ziemlich durcheinander.

Wenn im Film das Sams vor Herrn Taschenbiers Wohnhaus steht, ist das in Bamberg in der Judenstraße 16 gedreht. Hier findest du das "Haus zum Einhorn". Viele Szenen im Film spielen deutlich erkennbar rund um das alte Rathaus über der Regnitz, wohl einer der beliebtesten Drehorte in Bamberg. In "Sams im Glück" siehst du während der wilden Busfahrt und Rückwärts-Autofahrt von Herrn Taschenbier viele Ecken Bambergs. Schau mal, was du wieder erkennst. Zwischen Februar und November kannst du in der Stadt auch Führungen zu den Sams-Drehorten mitmachen.

2021 ebenfalls in Bamberg gedreht: Szenen aus "Die Schule der magischen Tiere 2" nach den Kinderbüchern von Margit Auer und Nina Dulleck. In der magischen Wintersteinschule können die Schüler*innen ein sprechendes magisches Tier als Freund*in bekommen. Jetzt soll an der magischen Schule zum Jubiläum ein Musical aufgeführt werden und alle helfen mit. Gedreht wurde um das Alte Rathaus. Außerdem in der Hainstraße und Hartmannsstraße und auf dem Plateau des Klosters Michaelsberg.

Besuch den Räuber Hotzenplotz in der Rhön und in Niederbayern

Wie der Räuber Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle stiehlt und von Kasperl und Seppel überlistet wird, ist ein Klassiker. Ottfried Preußlers Geschichte erschien 1962 und wurde in 38 Sprachen übersetzt. Inzwischen gibt es auch mehrere Verfilmungen. Der neueste Film wurde 2022 unter der Regie von Michael Krummenacher gedreht und 2023 als bester Kinderfilm für den deutschen Filmpreis nominiert. Kasperl (Hans Marquardt), Seppel (Benedikt Jenke) und Hotzenplotz (Nicholas Ofczarek) reisten zum Dreh in den Harz, die Schweiz und nach Bayern.

Im historischen Weinkeller der Burg Trausnitz in Landshut wurden schon viele Filmszenen gedreht.

Im unterfränkischen Fladungen an der Rhön findest du das Fränkische Freilandmuseum Fladungen. Auf dem Museumsgelände stehen über 20 historische Gebäude hauptsächlich aus dem Grabfeld, den Haßbergen, dem Spessart und der Rhön. Eines davon ist für Film-Fans besonders interessant: In und um die Hofstelle aus Waldberg wurde für den Hotzenplotz-Film gedreht. Auch sonst ist im Museum einiges geboten: Museumstiere, wechselnde Ausstellungen, Veranstaltungen oder eine Fahrt mit dem Rhön-Zügle.

Adresse: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen

Fränkisches Freilandmuseum Fladungen Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen Öffnungszeiten: 2023 bis 5. November, täglich 09.00 bis 18.00 Uhr (ab 9. Oktober Montag Ruhetag).

Auch der zweite bayerische Hotzenplotz-Drehort, die Burg Trausnitz im niederbayerischen Landshut, ist ein tolles Ausflugsziel. Die ältesten Teile der heutigen Burg stammen aus dem Jahr 1204. Du siehst bei einem Rundgang durch die Burg mittelalterliche Säle, eine Burgkapelle, getäfelte Räume und die berühmte Narrentreppe mit gemalten Szenen aus der italienischen Commedia dell'arte. Das Kreuzgewölbe des enormen Weinkellers Ludwigs des X., diente schon öfter als Filmkulisse. Im "Räuber Hotzenplotz" ist hier der Keller, in dem der Zauberer Petrosilius Zwackelmann Kasperl und Seppel gefangen hält. Übrigens wurden auch Szenen aus "Bibi Blocksberg" schon hier gedreht.

Adresse : Burg Trausnitz 168, 84036 Landshut

: Burg Trausnitz 168, 84036 Landshut Öffnungszeiten: April bis 3. Oktober: täglich 09.00 bis 18.00 Uhr. 4. Oktober bis März: täglich 10.00 bis 16.00 Uhr (1. Januar, Faschingsdienstag, 24., 25. und 31. Dezember geschlossen).

Das Fichtelgebirge als Kulisse für "Die kleine Hexe"

Für die sehenswerte 2017er-Verfilmung von Otfried Preußlers Kinderbuch "Die kleine Hexe"* wurde im Fichtelgebirge gedreht.

Im Wald bei Kleinwendern, einem Gemeindeteil von Bad Alexandersbad im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel, stand das extra gebaute sechs Meter große Hexenhaus der viel zu jungen Hexe. Das kannst du leider heute nicht mehr sehen. Aber dafür einige andere Drehorte wie das Felsenlabyrinth Luisenburg oder den Marktplatz vom Freilichtmuseum Kleinlosnitz.

Adresse: Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlosnitz, Kleinlosnitz 5, 95239 Zell im Fichtelgebirge

Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlosnitz, Kleinlosnitz 5, 95239 Zell im Fichtelgebirge Adresse: Felsenlabyrinth, Luisenburg 2 a, 95632 Wunsiedel

Beliebter Drehort: Das Faber-Castell’sche Schloss in Stein

Und gleich noch eine Schlossbesichtigung: Schloss Faber-Castell, auch Steiner Schloss genannt, liegt in der mittelfränkischen Stadt Stein nahe Nürnberg. Das Schloss ist im Besitz der Familie Faber-Castell, bekannt durch die Stifte-Produktion. Altes und Neues Schloss sind über einen Glockenturm – das Wahrzeichen der Stadt Stein – miteinander verbunden. Besichtigen kannst du das Schloss nur mit Führung.

2010 wurde hier "Hanni und Nanni", 2012 und 2013 die Fortsetzungen "Hanni und Nanni 2" sowie "Hanni und Nanni 3" gedreht. Die Jugendfilme mit vielen bekannten deutschen Schauspieler*innen basieren auf der Buchreihe von Enid Blyton. Das Schloss in Stein bei Nürnberg stellt in allen drei Teilen das Internat Lindenhof dar. (Die Szenen im Schulgarten entstanden dagegen im Schloss Weissenstein in Pommersfelden bei Bamberg.)

Mit den vielen "mittelalterlich" wirkenden Bögen, Säulen und Türmchen, einem dekorativen Park, Reitstall und Gutshof ist das Schloss ein gefragter Drehort. Schon 2014 entstand hier der nächste Kinderfilm: "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" nach einer Geschichte von Sabine Ludwig. Nachdem der elfjährige Felix (Oskar Keymer) bereits von mehreren Schulen geflogen ist, schrumpft an der neuen Schule plötzlich seine schimpfende Lehrerin (Anja Kling). 2017 entstand in Stein dann die Fortsetzung "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft".

Adresse : Schloss Faber-Castell, Rednitzstraße 2a, 90547 Stein

: Schloss Faber-Castell, Rednitzstraße 2a, 90547 Stein Führungstermine

Mit dem Pumuckl durch München

Ellis Kauts rothaariger Kobold Pumuckl ist bekanntermaßen ein Klabautermann. Trotzdem lebt er in München beim Schreinermeister Eder. In und um München kannst du daher zahlreiche Drehorte der Fernsehserie "Meister Eder und sein Pumuckl" besuchen. Im Vorspann der Serie siehst du schon verschiedene Aussichten über Dächer der Münchner Innenstadt. Die meisten Drehorte findest du in den Stadtteilen Lehel und Haidhausen.

Im Münchner Luitpoldpark darf Pumuckl Wasser spucken.

Als in den 1970er und 1980er Jahren gedreht wurde, waren diese heute schicken Münchner Stadtteile noch Arbeiter-Viertel. Dieses alte München gibt es lange nicht mehr. Dennoch sind viele Originalschauplätze aus der Serie noch heute zu sehen. Die Werkstatt von Meister Eder gibt es leider nicht mehr. Das gelbe Haus wurde am letzten Drehtag der Pumuckl-Folge "Das Spiel mit dem Feuer" 1985 abgerissen. Im Hinterhof der Widenmayerstraße 2 im Stadtteil Lehel siehst du heute eine Gedenktafel. Sie wurde im April 2023 zum 30-jährigen Todestag von Gustl Bayrhammer, dem Meister Eder, angebracht. In der Nähe, am Wiener Platz, steht aber noch das Lieblings-Wirtshaus vom Meister Eder: die ehemalige Gaststätte "Zum Huterer". Als Meister Eder den Pumuckl in "Der große Krach" hinauswirft, läuft der traurig durch die Haidhauser Preysingstraße.

Viele weitere Drehorte in der Stadt findest du im großartigen Pumuckl-Drehortespecial von Christian Bönisch. Für Fans gibt es hier eine Auflistung aller Folgen mit vielen Drehorten und Fotos vom früheren und heutigem Aussehen. Für Freunde des kleinen Kobolds empfiehlt sich außerdem die Pumuckl- Drehort-Führung. Kein Drehort, aber auch nett: Im Münchner Luitpoldpark befindet sich ein Pumucklbrunnen mit Spielplatz. Auch im Münchner Umland kannst du einige Pumuckl-Orte erkunden. Innenszenen mit Meister Eder in seiner Stammkneipe wurden in der Gaststätte Kandler in Oberbiberg bei München gedreht. Die Folge "Der Geist des Wassers" wurde gespielt am Waldweiher in Dietramszell.

Noch mehr bayerische Film-Locations

Im Film "Fünf Freunde 2" retten George, Julian, Anne und Timmy, der Hund, ihren verschwundenen Freund Dick. Die Bösewichte, die Dick entführt haben, verschleppen ihn in die Burg "Eulennest". Diese Burg ist in Wirklichkeit Schloss Egg bei Bernried im Deggendorfer Land. Du siehst die Burg im Film sehr ausführlich. Schau dir diesen Drehort an, es lohnt sich: Die Burg wurde bereits im 11. Jahrhundert gebaut und hat alles, was eine echte Ritterburg braucht: Burgtor mit Fallgitter, Zugbrücke, Rittersaal, Verlies, Folterkammer und den angeblich höchsten Burgturm in ganz Bayern. Auch für "Bibi Blocksberg" wurde hier gedreht.

Adresse: Schloss Egg, Egg 2 94505 Bernried

Einige Szenen des Films "Fünf Freunde 2" spielen auf dem Silberberg bei Bodenmais in Niederbayern. Außerdem ist das Schloss St. Emmeram in Regensburg in einer Szene zu sehen. Das Schloss in der Regensburger Altstadt ist Wohnsitz der fürstlichen Familie Thurn und Taxis, du kannst es besichtigen.

Fazit

Viele spannende Drehorte von Kinder- und Jugendfilmen findest du in Franken und ganz Bayern. Ein Besuch ist für die ganze Familie interessant. Natürlich sollten dazu alle den Film vorher kennen. An einigen Orten kannst du auch spezielle Führungen zum Thema buchen.

Selten wird ein ganzer Film an einem Ort gedreht. Oft werden verschiedene Plätze zusammengeschnitten. Kosten, Verfügbarkeit oder Wetter spielen bei der Auswahl der Drehorte mit. Dabei darf auch gerne mal gemogelt werden. So kann es kommen, dass Bamberg mal das bessere Paris ist oder Innen- und Außenansicht eines Schlosses in Wahrheit zwei verschiedene Schlösser sind. Für ältere Kinder und Erwachsene kann ein Ausflug zu Filmkulissen so auch Anlass sein, sich mit der Entstehung von Filmen zu befassen.

