Du möchtest ein Teil von uns werden? Zu Recht! Wir sind ein bunt gemischtes Team mit flachen Hierarchien, gemeinsamen Werten, regelmäßigen Teamevents und einer großen Leidenschaft für inFranken.de!

Wir sind immer auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden. Egal ob du eine Festanstellung oder eine Volontariatsstelle suchst, dual studieren möchtest oder ein Praktikum machen willst. Ob in der Online-Redaktion, im Produktmanagement oder in der Vermarktung. Unsere Stellenangebote sind so vielfältig wie unsere Marke und stehen auf der Karriere-Seite der mgo - von der wir eine Tochtergesellschaft sind.

Aktuelle Stellen bei inFranken.de

Nicht die passende Stelle dabei? Schicke uns gerne eine Initiativbewerbung an personal@mg-oberfranken.de in der du erklärst, warum wir dich trotzdem einstellen sollten.

Du möchtest neben dem Studium Praxiserfahrung sammeln und dabei Geld verdienen? Werkstudierende können genau dies bei uns tun. Wir sind immer auf der Suche, denn unsere 'Studis' bilden einen wichtigen Teil unseres Teams! Sowohl in der Redaktion, aber auch in den anderen Abteilungen. Hier findet jede*r den passenden Job.

Werkstudent*in werden

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Unsere Benefits

Zum einen arbeitest du bei uns in einem modernen, motivierten Team: flache Hierarchien, gemeinsame Vision und Werte, regelmäßige Teamevents, flexible Arbeitszeiten und Mobile Office.

Als Tochtergesellschaft der Mediengruppe Oberfranken genießt du zum anderen, die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens. Was das bedeutet? Garantiertes Gehalt, vermögenswirksame Leistungen, JobRad, eine IGB-Gesundheitskarte sowie einen sicheren Arbeitsplatz!

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt bei uns!

Aktuelle Stellen bei inFranken.de