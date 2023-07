Eine 36 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Sonntagmorgen (16. Juli 2023) auf Mallorca von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Das berichten mehrere Medien und die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Es ist bereits der zweite Vorfall auf der Urlaubsinsel vom Wochenende, der auch hierzulande für Aufsehen sorgt: Am Samstag wurde bekannt, dass fünf junge Männer aus Deutschland eine 18-Jährige vergewaltigt haben sollen. Für die Gruppenvergewaltigung drohen den Tätern bis zu 12 Jahre Haft.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor drei Uhr morgens auf dem Paseo Marítimo an der Strandpromenade von Palma de Mallorca, der Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel. Zunächst hätte laut dpa einige lokale Medien, darunter die Portale Última Hora und Diario de Mallorca unter Berufung auf die Polizei berichtetet.

Palma: Frau überquert Straße auf Zebrastreifen - und wird von BMW erfasst

Wie die dpa zusammenfasst, wurde die Deutsche den Berichten zufolge von dem Wagen erfasst, als sie auf einem Zebrastreifen die Straße überquerte. Alle Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit. Der Unfall geschah demnach vor dem Kongresszentrum von Palma.

Der Fahrer des Unfallwagens habe Fahrerflucht begangen, hieß es. Ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte auf dpa-Anfrage diese Medienberichte. An der Unfallstelle gibt es viele Überwachungskameras, sodass die Polizei hofft, den geflohenen Unfallfahrer bald identifizieren zu können.

Laut Bild handelt es sich beim Unfallort um eine Autostraße, der rund 500 Meter vom Assoana Gastrobeach Club entfernt liegt. Nachdem sie vom Fahrer eines dunklen BMWs angefahren worden war, sei die Frau durch den Aufprall "30 Meter durch die Luft geschleudert" worden. Der Fahrer soll Augenzeugen zufolge zweimal so getan haben, als würde er anhalten, sei aber dann geflüchtet. Während die Polizei Spuren sicherte, kam der Ehemann des Opfers an den Unfallort. Er habe bereits nach der Frau gesucht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. Die Beamten hätten ihm der Bild zufolge die traurige Nachricht überbringen müssen.

Noch keine Informationen zur Identität des Opfers

Zur Identität des Opfers wurden von offizieller Stelle vorerst keine weiteren Informationen bekannt gegeben, so die dpa. Auch nicht, ob die Frau auf Mallorca Urlaub machte oder auf der Insel wohnte und woher sie aus Deutschland stammte. Einige Medien schrieben aber, sie habe mit ihrem Partner einen mehrtägigen Urlaub auf Mallorca verbracht. Die Cronica Balear schreibt von einer gemeinsamen Ferienwohnung in Palma.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich nur wenige Meter entfernt ein Unfall mit Todesfolge ereignet. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, wurde eine Fußgängerin, die am frühen Mittwochmorgen (12. Juli 2023) in Palma de Mallorca an einer Ampel auf einer Verkehrsinsel wartend von einem betrunkenen Autofahrer angefahren. Am Freitag (14. Juli) sei die 44 Jahre alte Frau im Landeskrankenhaus Son Espases ihren Verletzungen erlegen.

So beliebt Mallorca als Urlaubsziel für Deutsche ist - tödliche Unfälle sind dort keine Seltenheit. Erst im Juni kam ein deutscher Urlauber beim Schwimmen im Meer nahe Cala Millor ums Leben, gleiches war im Mai einem 57-jährigen Deutschen vor dem Strand Sa Canova in der Gemeinde Artà im Norden der Insel passiert.