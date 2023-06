Im EU-Land Slowenien ist ein allein im Auto zurückgelassenes Kleinkind infolge der starken Hitze gestorben. Ein Passant hatte das Kind in dem in einem Wohngebiet abgestellten Fahrzeug entdeckt, berichtete die Nachrichtenagentur STA am Dienstagabend unter Berufung auf den Katastrophenschutz.

Die Bemühungen der Rettungsmannschaften kamen aber zu spät. Der Vorfall hatte sich am Dienstagnachmittag (20. Juni 2023) in der Gemeinde Prebold, 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Ljubljana, ereignet.

In Auto zurückgelassenes Kleinkind stirbt wegen Hitze

Zu dem Zeitpunkt waren in Prebold laut Wetterdiensten Temperaturen von knapp 30 Grad gemessen worden. Die Polizei habe beide Eltern festgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei in der nahen Kreisstadt Celje im slowenischen Fernsehen. Gegen sie werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, fügte er hinzu. Nach bisher unbestätigten Angaben des Nachrichtenportals 24ur.com handelte es sich bei dem Opfer um einen Jungen, der noch keine zwei Jahre alt war.

Vorschaubild: © unsplash.com/ Sharon McCutcheon (Symbolfoto)