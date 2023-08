Diese Regeln gelten in Saudi-Arabien - das sind mögliche Strafen: Saudi-Arabien wird bei Urlaubern immer beliebter. Jedoch gelten in dem Land andere Regeln als bei uns in Deutschland.

Saudi-Arabien hat viel Wohlstand durch den Export von Öl aufgebaut. Allerdings möchte das Land jetzt verstärkt auf Tourismus setzen. Wer dort Urlaub machen möchte, sollte jedoch ein paar Sitten des Landes kennen.

Sitten und Regeln in Saudi-Arabien: Vorschriften im Video erklärt

Saudi-Arabien ist ein sehr religiöses Land. Daher ist die Scharia, also die islamischen Gesetze, fest in der Verfassung verankert. Bei Verstößen können heftige Strafen drohen. Die Todesstrafe wird zum Beispiel in Saudi-Arabien praktiziert.

Das offene Ausleben von Sexualität und freizügiges Erscheinen sollte in Saudi-Arabien vermieden werden. Welche Regeln genau gelten, erfährst du im Video.

Die Sittenregeln in Saudi-Arabien siehst du oben im Video.

Vorschaubild: © Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa