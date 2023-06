McDonald's : Kevin Maginnis ernährt sich 100 Tage nur von McDonalds

Auf TikTok kündigte der 57-jährige Kevin Maginnis aus Nashville (USA) Anfang Februar dieses Jahres an, dass er sich die nächsten 100 Tage ausschließlich von McDonald's-Produkten ernähren wolle. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe 108 Kilogramm gewogen. Ich habe beschlossen, dass das absolut inakzeptabel ist. Also bin ich zu McDonald's gefahren", erzählt der 57-Jährige in seinem ersten TikTok-Video. Die ganzen 100 Tage hatte er auf seinem Kanal dokumentiert. Jetzt war er bei der NBC-Sendung Today zu Gast und erzählte von seinen Erfahrungen.

100 Tage McDonald's: Kevin Maginnis über sein Experiment

Bevor Maginnis zu der Talk-Runde stößt, wird ein Vorher-Nachher-Foto eingeblendet, auf dem deutlich zu sehen ist, dass der 57-Jährige abgenommen hat. Insgesamt sei er 27 Kilogramm leichter, erzählt er. Er fühle sich "erstaunlich" und wiege jetzt nur noch 81 Kilogramm. Seine Strategie während der 100 Tage sei es gewesen, dreimal am Tag bei McDonald's zu essen, aber die Mahlzeiten immer zu halbieren. Snacks zwischendurch habe es keine gegeben. Zudem habe er nur Wasser getrunken.

Kalorien gezählt habe er nicht. "Man kann sagen, ich habe McFlurries, Big Macs und Quarter Pounders gegessen, um Diät zu machen", erklärt der 57-Jährige. Damit habe er nicht nur abgenommen, auch seine Blutwerte seien besser geworden. Sein Triglyceridspiegel sei um 205 Punkte gesunken. Ein hohes Level an Triglyceriden im Blut zeigt an, dass ein hohes Risiko für Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose) besteht. Arteriosklerose wiederum kann Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigen. Auch sein Cholerstinspiegel sei um 65 Punkte gesunken.

Maginnis betont, er stehe in keiner Verbindung mit McDonald's und sei nicht von der Fastfood-Kette gesponsert worden. Sie hätten ihm aber eine "Geschenkbox" geschickt, nachdem sie von dem Experiment mitbekommen hätten. Für McDonald's habe sich der US-Amerikaner entschieden, weil sein Spitzname "Big Mac" sei.

Abnahme durch McDonald's: Das ist die Erklärung

Dass Maginnis mit der McDonald's-Diät abgenommen hat, ist aber eigentlich gar nicht so überraschend. Dadurch, dass er immer nur die Hälfte der Mahlzeiten gegessen hat, hat er sich wahrscheinlich in einem Kaloriendefizit befunden, was einer Abnahme entspricht. "Ist eine Kalorie eine Kalorie, wenn es um Gewichtsabnahme geht? Technisch gesehen, ja", erklärt auch Tara Schmidt, leitende Ernährungsberaterin des Abnehmprogramms New Mayo Clinic Diet, gegenüber Fortune.

"Die Themen, die noch nicht angesprochen wurden, sind Nährstoffdichte (Qualität der Ernährung), Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit. Aus der Forschung wissen wir, dass jedes kalorienkontrollierte Diätprogramm funktioniert, aber die meisten Menschen werden wieder zunehmen, wenn sie es nicht mehr durchhalten können", so Schmidt. Bei der Auswahl von Lebensmitteln sei es auch wichtig, deren Qualität und Auswirkungen auf den Körper zu berücksichtigen. Langfristig würde sich eine McDonald's-Diät demnach wahrscheinlich nicht mehr positiv auf den Körper auswirken.

Ein ähnliches Experiment wie Kevin Maginnis hat auch der bayerische YouTuber Julian Franklin in diesem Jahr auf seinem Kanal dokumentiert. Im "McMathon" hat er sich 30 Tage lang nur von McDonald's-Produkten ernährt. Er konnte allerdings etwas andere Ergebnisse feststellen als Maginnis.

McMathon: YouTuber aus München isst 30 Tage nur bei McDonalds

Der 29-jährige Münchner hat bei seinem Experiment 700 Gramm zugenommen, hätte aber mit deutlich mehr gerechnet. Allerdings hat der YouTuber, der mit Fitness-Content bekannt geworden ist, auch während der 30 Tage weiterhin Sport gemacht. "Ihr fragt euch wahrscheinlich: Warum hat der nur 700 Gramm zugenommen? Es liegt einfach nur daran, wie groß euer Kalorienüberschuss ist. Wie viel ihr zunehmt, hat nichts konkret damit zu tun, was ihr esst", erklärt Franklin im letzten Teil seiner McMathon-Reihe.

Franklin hat vor und nach dem Experiment seine Blutwerte messen lassen. Sowohl sein Arzt als auch er selbst seien überrascht gewesen: "So viel hat sich gar nicht geändert", stellt Franklin fest. Arzt Thiemo Osterhaus erklärt, dass sich das Gesamtcholesterin und das LDL-Cholesterin leicht erhöht hätten. Das LDL-Cholesterin sei das "Lässt dich leiden"-Cholesterin und damit eher "das Schlechte". Die Triglyceride hätten sich aber deutlich verändert. Man sehe auf jeden Fall den Trend, dass fast alle Cholesterinwerte nach oben gehen würden.

Man müsse aber berücksichtigen, mit welcher Ausgangslage man ein solches Experiment startet. Gesundheit sei von mehreren Faktoren abhängig: Blutwerte, Ernährung, Regeneration, Mindset und Training. Franklin habe nur den Aspekt der Ernährung verändert, weshalb die Veränderungen nicht so gravierend seien. Es lässt sich also festhalten, dass man mit McDonald's zwar durchaus abnehmen kann, Gesundheit aber auch viel vom allgemeinen Lebensstil abhängig ist. Auf Dauer wäre eine McDonalds's-Diät und fehlender Sport daher nicht zu empfehlen.

